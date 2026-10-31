Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

De podcast Ongefilterd kreeg de voorbije weken plots een pak meer aandacht dan de makers misschien hadden verwacht. Olivier Deschacht zorgde er met een uitspraak over het vrouwenvoetbal voor een stevige rel. In een gesprek met Humo reageren podcastcollega’s Stijn Stijnen en Radja Nainggolan nu op de commotie. Vooral die laatste spaart de critici niet.

Het begon toen Deschacht in de podcast verklaarde: “Met alle respect, maar ik kan daar niet naar kijken.” Zijn uitspraak over het vrouwenvoetbal leidde tot heel wat verontwaardiging. De voormalige verdediger werd stevig aangepakt op sociale media en ook de podcast kwam onder vuur te liggen.

Nainggolan steekt niet onder stoelen of banken dat Deschacht binnen het trio nu kop van jut is. “We hebben een zwart schaap nu”, lacht hij bij HUMO. Stijnen begrijpt dan weer niet waarom de uitspraak zo’n storm veroorzaakte. Volgens hem was er hoogstens sprake van een ongelukkige formulering.

Stijnen: “Aan onze tafel zitten geen vrouwenhaters of racisten”

“Mocht in Ollies woorden vrouwenhaat hebben gezeten, dan zou ik zijn uitspraak veroordelen. Heeft hij zich ongelukkig uitgedrukt, waardoor er ruimte was voor interpretatie? Waarschijnlijk wel”, legt Stijnen uit. Hij benadrukt dat de podcastmakers niemand bewust willen wegduwen of beledigen.

De voormalige doelman vindt vooral dat media en influencers de rel hebben aangegrepen om zichzelf in de kijker te zetten. “Media en influencers hebben het voorval aangegrepen om zich te profileren op de kap van Ollie en het vrouwenvoetbal: dáár heb ik moeite mee.”

Nainggolan is nog scherper voor de mensen die kritiek uitten. “Hypocrieten zijn het. Van iedereen die commentaar gaf, kijkt 90 procent zélf niet naar het vrouwenvoetbal”, stelt hij. Hij verwijst daarbij naar de Champions League-wedstrijd van OH Leuven tegen Paris Saint-Germain, die in dezelfde week op het programma stond.





Volgens Nainggolan volgden 20.000 mensen die wedstrijd, terwijl de podcast naar aanleiding van de uitspraak ongeveer 500.000 reacties kreeg. “Van dat half miljoen hebben er dus 480.000 niet naar die wedstrijd gekeken”, klinkt het.

Veel commotie, maar weinig aandacht voor de wedstrijd

Ook Stijnen vindt de verhouding opvallend. De wedstrijd van OH Leuven kreeg volgens hem slechts beperkte aandacht in de kranten, terwijl de uitspraak van Deschacht breed werd uitgesmeerd. “De wedstrijd kreeg een kolommetje in de kranten, maar Ollies woorden werden breed uitgesmeerd. Wie valt dan iets te verwijten?”

De rel heeft Ongefilterd in elk geval extra zichtbaarheid opgeleverd. De cijfers van de podcast zijn van die mate dat ze alle andere podcasts voorbijgestoken zijn.