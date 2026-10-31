Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
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Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"
Foto: © Photonews
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Colin Coosemans noemde Vitor Bruno vorige week de beste trainer bij Anderlecht sinds Vincent Kompany. Een opvallend compliment, zeker in een periode waarin de Portugese coach onder druk staat. Bruno kreeg de uitspraak voorgelegd en reageerde dankbaar, maar maakte tegelijk duidelijk dat hij zich weinig aantrekt van het oordeel van buitenaf. Voor hem telt vooral wat de spelers van zijn werk vinden.

“Colin was heel vriendelijk, maar ja... hij speelt elke week hé (lacht). De beste mensen om over jezelf te praten, zijn de spelers”, reageerde Bruno. “Binnen tien jaar zullen jullie, de pers, niet degenen zijn die mijn carrière hebben bepaald. Dat zullen de spelers zijn.” De trainer benadrukte dat zijn belangrijkste opdracht erin bestaat zijn groep mee te krijgen, ook wanneer bepaalde spelers niet aan spelen toekomen.

Bruno verdedigt zijn aanpak van de spelersgroep

“Je moet spelers kunnen motiveren, zelfs wanneer ze niet spelen. Ik ben altijd eerlijk tegenover hen. Verschillende spelers hebben soms een andere aanpak nodig, maar de regels blijven voor iedereen dezelfde. Spelers houden daarvan”, legde Bruno uit.

Daarmee reageerde hij ook op de suggestie dat Anderlecht met een kleinere kern zou moeten werken. Bornauw had eerder aangegeven dat de club meer stabiliteit en een duidelijkere hiërarchie verwacht. De CEO wil dat Bruno met een herkenbare groep van veertien à vijftien spelers werkt, in plaats van voortdurend te wisselen.

De coach is echter niet van plan om zomaar spelers af te schrijven. “Ik ga geen spelers laten vallen. Als ik zou aanvoelen dat er daardoor een conflict met de club zou ontstaan, dan zou ik ingrijpen. Maar zolang dat niet het geval is, behandel ik iedereen op dezelfde manier.” Bruno houdt dus vast aan zijn brede selectie en wil iedere speler het gevoel geven dat hij nog een rol kan spelen.

“Soms moet je vertragen, ook al wil je elke dag beter worden”

Tijdens de persconferentie kwam ook de situatie van Vincent Kompany ter sprake. De trainer van Bayern München moest vorige week naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden. Bruno herkende in dat verhaal de enorme intensiteit die het trainersvak met zich meebrengt.

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“Je denkt soms dat je geen limieten hebt, maar af en toe moet je vertragen. Wanneer je elke dag beter wilt worden en iedereen rondom jou beter wilt maken, is het moeilijk om op de rem te gaan staan. De intensiteit van deze job is bijzonder groot”, gaf hij toe.

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