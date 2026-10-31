Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."
Foto: © photonews
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Anderlecht speelt zaterdag eindelijk opnieuw in het Lotto Park. Na vijf wedstrijden op rij buitenshuis ontvangen de Mauves Westerlo, een ploeg die in uitstekende vorm verkeert en die de Brusselaars vorig seizoen nog een zware tik uitdeelde.

Anderlecht kreeg vorig seizoen al een stevige opdoffer op bezoek bij Westerlo. In ’t Kuipje werd het liefst 4-0 voor de Kemphanen. Ook voor de terugwedstrijd in het Lotto Park komt Westerlo met vertrouwen naar Brussel: de ploeg beschikt over de op een na productiefste aanval van de competitie en had, voor de knotsgekke 4-4 tegen Beveren, vijf wedstrijden op rij gewonnen.

Bij Westerlo zal de aandacht nadrukkelijk uitgaan naar Norman Bassette. De Jonge Duivel is samen met Nicolo Tresoldi topschutter van de competitie. Beide aanvallers vonden al zeven keer de weg naar doel.

"De zestien is mijn thuis"

De aanvaller uit Tintigny trekt met veel honger naar het Lotto Park. "Ik heb een wild kantje, gevormd door wat ik heb meegemaakt. Dat heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben. Op het veld heeft de aanvaller daar ook baat bij. Ik geef nooit op en dat zal heel mijn leven zo blijven. Ik sta nu op zeven goals, maar ik wil er altijd meer. De zestien is mijn thuis", vertelde hij met een glimlach aan RTBF.

Toch schat Bassette Anderlecht hoog in. "Ondanks de kritiek blijft Sporting een grote club. Het staat ook voor ons in het klassement, dus Anderlecht is favoriet. Maar we zullen ons goed voorbereiden en alles geven om een zo sterk mogelijke prestatie neer te zetten."

Een opvallende viering in Brussel?

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Wat als Bassette scoort in het Lotto Park? "Misschien doe ik mijn kleine viering aan de cornervlag, met een militair saluut. Of ik doe iets anders... De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben. Maar dat komt omdat ik een groot hart heb. Wanneer ik scoor, ben ik gelukkig. Ik heb respect voor het leven en voor wat het leven me geeft. Ik besef dat ik een gelukkig mens ben", besluit hij. Een heel andere situatie dan zijn afgeketste transfer naar Standard afgelopen zomer.

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