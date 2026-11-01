Mario Stroeykens reageert op pijnlijke zomer bij Anderlecht en uitspraken Sibierski na knalprestatie

Mario Stroeykens beleeft een opvallende ommekeer bij Anderlecht. Afgelopen zomer leek de middenvelder niet langer in de plannen van het sportieve bestuur te passen, met sportief directeur Antoine Sibierski als een van de bepalende figuren. Vandaag is hij niet meer weg te denken uit de basiself.

Vitor Bruno gebruikt hem al weken als verdedigende middenvelder en tegen Westerlo liet Stroeykens zien dat hij ook op die positie zijn stempel kan drukken. Met een heerlijke knal van buiten de zestien en de verkiezing tot Man van de Match werd het een avond om niet snel te vergeten.

Zijn doelpunt was er eentje om in te kaderen. Stroeykens kreeg ruimte, zag dat hij niet ver van het doel stond en besloot niet te twijfelen. “Er ging niet veel door mijn hoofd. Dus dacht ik gewoon: vlammen”, vertelde hij achteraf. De ontlading na zijn knal was des te groter omdat het voor hem persoonlijk geen eenvoudige periode is geweest.

“Mijn taak is om ervoor te zorgen dat mensen hun mening veranderen”

Stroeykens maakte na afloop geen geheim van de emoties die bij zijn sterke prestatie kwamen kijken. “Het is geen gemakkelijke periode geweest, ook niet persoonlijk. Ik denk dat we als team vandaag iets moois hebben neergezet. We hebben goed bewogen en het was belangrijk om de supporters een mooie prestatie te bezorgen. Met vier mooie doelpunten denk ik dat we daarin geslaagd zijn.”

De uitspraken die afgelopen zomer over zijn toekomst bij Anderlecht werden gedaan, zijn hem niet ontgaan. Toch wil hij zich niet verliezen in discussies over wat anderen van hem denken. “Mensen hebben altijd een opinie. Dat is nu eenmaal de voetbalwereld. Mijn taak als speler is om het nodige te doen zodat mensen hun mening veranderen. Dat probeer ik nu elke week te doen, maar ook elke dag op training. Wanneer ik mijn kans krijg, probeer ik op die manier verder te werken.”

Verdedigende middenvelder is niet zijn favoriete positie

Een opvallend onderdeel van zijn heropleving is de rol waarin hij momenteel wordt uitgespeeld. Stroeykens staat vaak op de nummer zes, een positie waarop hij meer defensieve verantwoordelijkheid draagt en minder dicht bij het vijandelijke doel komt. Zelf heeft hij daar geen probleem mee, al geeft hij toe dat het niet zijn natuurlijke voorkeur is.



Lees ook... Vitor Bruno reageert opvallend koel na ruime zege: “Als mensen slechte dingen over mij zeggen..."›

“Ik zie mezelf als een complete middenvelder. Op zich stoort het me dus niet om op verschillende posities te spelen. De coach weet wat ik daar kan brengen en ik probeer die rol zo goed mogelijk in te vullen. Natuurlijk is het niet mijn beste positie, maar ik amuseer me enorm op het veld, ongeacht waar ik sta. Dat is het belangrijkste.”

Na zijn uitverkiezing tot Man van de Match kreeg Stroeykens de trofee overhandigd door ex-ploegmaat Nathan De Cat. Die had weinig twijfels over de winnaar. “Zeker verdiend. Als je zo'n goal maakt, is dat absoluut terecht”, klonk het.