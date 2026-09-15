Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens
Foto: © photonews
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Senne Lammens heeft zich bij Manchester United snel opgewerkt tot eerste doelman en krijgt in Engeland overwegend positieve reacties. Toch is niet iedereen overtuigd dat de Rode Duivel ook op lange termijn de oplossing onder de lat is. Paul Scholes, clublegende van Manchester United, houdt zijn oordeel voorlopig bewust voor zich.

De voormalige middenvelder ziet dat Michael Carrick bij Manchester United stap voor stap aan een nieuwe ploeg bouwt. Vorig seizoen werd de aanval aangepakt, deze zomer kwam er versterking op het middenveld en volgens Scholes zal de verdediging daarna aan de beurt zijn.

Maar één positie blijft volgens hem een belangrijke vraag. De doelman. "Welke ploeg heb je ooit de Premier League zien winnen zonder een doelman van topklasse?", vroeg Scholes zich af in The Good, The Bad and The Football.

En wanneer de naam van Lammens valt, blijft hij opvallend voorzichtig. "Lammens kan dat zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat de jury daar nog niet uit is."

Lammens krijgt voorlopig krediet

Lammens heeft sinds zijn komst naar Old Trafford relatief snel het vertrouwen gekregen en werd vorig seizoen meteen eerste keuze. Dat hij die positie heeft kunnen veroveren bij een club als Manchester United zegt op zich al veel.

Ook dit seizoen staat hij gewoon tussen de palen. Alleen zijn de resultaten voorlopig minder overtuigend. United won slechts één van zijn eerste vier competitiewedstrijden, verloor van Hull City en Manchester City en speelde 2-2 gelijk tegen Everton. Lammens wacht bovendien nog altijd op zijn eerste clean sheet in de Premier League dit seizoen.

Scholes legt de verantwoordelijkheid daarbij niet volledig bij de Belg. "Op dit moment zullen ze defensief altijd doelpunten slikken", stelde hij. Volgens de United-legende moet de club eerst de verdediging verder versterken vooraleer het realistisch wordt om opnieuw mee te doen voor de titel.

De vergelijking met Schmeichel en Van der Sar

Scholes weet bovendien hoe hoog de lat bij Manchester United ligt. Hij speelde zelf met Peter Schmeichel en Edwin van der Sar en maakte vanop de eerste rij mee hoe belangrijk een absolute topdoelman kan zijn in een ploeg die prijzen wil winnen.

Hij verwees ook naar de recente kampioenenteams van Manchester City, Liverpool en Arsenal. Alisson, David Raya en de doelmannen van City: telkens ziet Scholes dezelfde voorwaarde terugkeren. "Ze hebben allemaal briljante doelmannen. Je begint van achteruit."

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