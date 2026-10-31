Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

Senne Lammens krijgt het steeds zwaarder te verduren in Engeland. Manchester United zit in een bijzonder moeilijke periode en ook de Rode Duivel ontsnapt niet aan de kritiek. Nu heeft ook clublegende Roy Keane zich stevig uitgesproken over de Belgische doelman.

De aanleiding is onder meer de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Bournemouth. Lammens kwam bij het derde doelpunt ver uit zijn doel, maar verloor het duel met Evanilson. Ook bij de openingstreffer werd er in Engeland gewezen naar de Belgische doelman.

Keane bijzonder scherp voor Lammens

Keane liet in Stick to Football weinig ruimte voor interpretatie. De voormalige aanvoerder van Manchester United ziet een duidelijk verschil met het niveau dat Lammens vorig seizoen haalde.

“De doelman kost hen nu punten, niet? Vorig jaar was hij heel goed”, klonk het scherp bij Keane. Daarmee wijst hij Lammens nadrukkelijk aan als één van de spelers die volgens hem mee verantwoordelijkheid dragen voor de tegenvallende resultaten.

Dat contrast is opvallend. Lammens maakte na zijn transfer van Antwerp een sterke eerste indruk op Old Trafford en groeide snel uit tot een belangrijke pion. Dit seizoen verloopt een stuk moeilijker en enkele mindere tussenkomsten hebben de druk rond de 24-jarige doelman stevig opgevoerd.

Ook Scholes heeft twijfels

Keane is bovendien niet de enige United-legende die vragen stelt. Paul Scholes vroeg zich eerder al af of Lammens uiteindelijk het niveau van een absolute topdoelman kan halen. Volgens Scholes heeft iedere ploeg die voor de Premier League wil spelen een keeper van de allerhoogste categorie nodig.



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Voor Lammens komt er daardoor nog meer druk op de volgende wedstrijden. Manchester United trekt zaterdag naar Chelsea en kan zich weinig nieuw puntenverlies veroorloven. Voor de Rode Duivel wordt het meteen ook een nieuwe kans om een antwoord te geven op de steeds luidere kritiek van enkele grote namen uit het verleden van de club.