Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

KRC Genk staat na zes speeldagen pas negende in de Jupiler Pro League, maar bij Rafiu Durosinmi is er van twijfel nauwelijks sprake. De spits vindt dat de Limburgers met deze kern veel hoger moeten mikken en spreekt zelfs openlijk over de landstitel.

Genk verzamelde voorlopig negen punten. De ploeg won twee keer, speelde drie keer gelijk en verloor één wedstrijd. Vooral het aantal gelijke spelen houdt de Limburgers momenteel weg van de bovenste plaatsen.

“Dit is absoluut niet waar we willen staan”, zegt Durosinmi bij ons. “Ik geloof dat we binnenkort opnieuw bovenaan zullen meedoen. Als ploeg moeten we gewoon beter presteren. We willen niet in deze positie staan en we willen ook geen wedstrijden blijven gelijkspelen. Wij willen telkens voor de drie punten gaan, want ons doel is om voor de titel te spelen.”

Durosinmi gelooft volledig in Genk-kern

Dat is een duidelijk statement van de spits, want Genk wordt traditioneel vooral genoemd als kandidaat voor Europees voetbal en de Champions’ Play-offs. Durosinmi vindt echter dat deze spelersgroep geen enkele reden heeft om zichzelf beperkingen op te leggen.

“Ik zie welke groep we hebben. Iedereen is bereid om op elke training en in elke wedstrijd het maximale te geven. Waarom zouden wij dan niet kunnen concurreren met de ploegen die voor de titel spelen? Wij kunnen dat ook.”

De komende wedstrijd wordt meteen een stevige graadmeter voor die ambitie. Genk trekt dit weekend naar Club Brugge, de regerende landskampioen.





Meteen zware test op Jan Breydel

Met negen punten kan Genk een overwinning goed gebruiken om opnieuw dichter bij de top te komen. Een zege op Jan Breydel zou bovendien extra gewicht geven aan de ambitieuze woorden van Durosinmi.

Voor de spits is de boodschap alvast duidelijk: negende staan past niet bij wat Genk volgens hem in huis heeft. De Limburgers willen niet tevreden zijn met aansluiting bij de subtop, maar mikken dit seizoen nadrukkelijk hoger.