"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken
Foto: © photonews
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Liverpool FC stortte tijdens de zomermercato 35 miljoen euro op de bankrekening van KRC Genk om Lucca Brughmans naar Anfield Road te halen. Hoe is die transfer tot stand gekomen? Dimitri de Condé doet zijn verhaal en doet alle details van de spectaculaire verhuis uit de doeken.

Oei, wat nu?

Dimitri De Condé

Bovenstaande quote was het eerste wat door de gedachten van Dimitri De Condé vloog toen Liverpool FC kwam aankloppen voor Lucca Brughmans. We schrijven 30 augustus jongstleden. Slechts enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt.

"Ik dacht meteen aan de gevolgen van een vertrek van Lucca", lacht Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws. "Een paar dagen later trokken we naar RSC Anderlecht. Er moest een ploeg op het veld staan, hé."

De Condé Dimitri
© photonews

"Als je dan ziet hoe Lucca heeft gepresteerd in die wedstrijd", gaat De Condé verder. "En dan heb ik het niet alleen voor die twee fantastische reddingen, maar ook over zijn uitstraling en zijn interviews nadien."

Brughmans stond in het Lotto Park tussen de Genkse palen als huurling van Liverpool FC. The Reds hoestten 35 miljoen euro op voor de doelman. Hij zal het seizoen op huurbasis uitdoen bij De Smurfen.

Een megadeal van 35 miljoen euro voor KRC Genk

"Die 35 miljoen euro is een megadeal", knijpt de technisch directeur van Genk zich in de arm. "Maar tegelijkertijd doet het me ook nadenken over hoe fanatiek ik met mijn job bezig ben."

"Er is geen enkele dag dat ik niet aan KRC Genk denk", gaat de voormalige speler van onder meer Genk, Standard en Lommel SK verder. "Het is een dunne koord, maar Genk is mijn leven. Mijn familie weet dat. Dus als ik dan die telefoon uit Liverpool kreeg…"

Liverpool FC schakelt sneller dan Real Madrid

Genk was op de hoogte dat Brughmans op de radar stond van enkele Europese grootmachten. Liverpool had de interesse de voorbije maanden al meermaals duidelijk gemaakt, terwijl de doelman zelfs op bezoek is geweest bij Real Madrid.

"Ik wist dus ook dat Lucca één van de jongens was die we op een bepaald moment en mooi bedrag zouden kunnen verkopen", aldus De Condé. "Maar ik had niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan. En voor dát bedrag."

Kiaba Brughmans Lucca
© photonews

Al wil De Condé zelf geen pluimen op de hoed steken. "Uiteindelijk kreeg ik op zondag om elf uur een telefoontje. De Engelse transfermarkt sloot twee dagen later, dus het moest snel gaan. Liverpool deed meteen het bod."

"De volgende ochtend zat Lucca al op het vliegtuig naar Liverpool", gaat De Condé verder. "Ik vind dus niet dat ik veel verdienste heb aan de transfer of aan de transfersom. Ik stel de ploeg evenmin op. Al heeft Genk hem op jonge leeftijd wél de kans gegeven."

Is deze transfer de juiste move voor de carrière van Lucca Brughmans?

Dé vraag die voetbalminnend België zich stelt. Is het de juiste keuze om nu al naar van de grootste clubs ter wereld te trekken? "Ik heb zelf geen gesprekken met Liverpool gevoerd. Maar als de feedback die ik krijg ook klopt is het zeker de juiste move. De toekomst zal het moeten uitwijzen."

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