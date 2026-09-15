Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?
Foto: © photonews
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KV Kortrijk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en daarbij duikt de naam van Sven Vandenbroeck op. De Kerels namen maandag afscheid van Michiel Jonckheere na een dramatische competitiestart. Na zes speeldagen staat Kortrijk nog altijd met nul punten onderaan in de Jupiler Pro League.

Christophe Lepoint neemt voorlopig de dagelijkse sportieve leiding over, maar de club wil uiteraard zo snel mogelijk een definitieve oplossing vinden. Volgens Het Nieuwsblad behoort Vandenbroeck tot de mogelijke kandidaten voor de job.

Sven Vandenbroeck als opvolger?

De 46-jarige trainer zit momenteel in Afrika en beklom er onder meer de Kilimanjaro. Woensdag keert hij terug naar België. Daarna zou hij meteen met zijn makelaar samenzitten om zijn opties te bespreken.

Vandenbroeck kent het Belgische voetbal goed. Hij was eerder onder meer trainer van Zulte Waregem en werkte in het buitenland bij clubs als Raja Casablanca en Simba SC. Bovendien kent hij Nils Vanneste, de sportief directeur van Kortrijk, nog van hun gezamenlijke periode bij Essevee. Dat kan de gesprekken alvast vergemakkelijken.

Kortrijk heeft mirakelman nodig

Kortrijk heeft dringend nood aan een schokeffect. Jonckheere loodste de club vorig seizoen nog meteen terug naar eerste klasse, maar verloor dit seizoen alle zes wedstrijden. Daarbij kreeg KVK vijftien doelpunten tegen en scoorde het zelf amper één keer.

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Michiel Jonckheere

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