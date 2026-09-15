Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht begint woensdagavond aan de Europa League-campagne. Olympique Lyonnais komt op bezoek in het Lotto Park. Léo Pétrot kijkt alvast uit naar de wedstrijd.

RSC Anderlecht kruiste dit seizoen al de Europese degens met Hammarby IF, PAOK en Kairat Almaty in de voorrondes van de Europa League. Het echte werk begint woensdagavond in het eigen Lotto Park. Tegenstanders van dienst: Olympique Lyonnais.

Voor de fans is de komst van de Franse topclub - en vooral van hun aanhang - héél leuk. De aanhang van paars-wit en l'OL onderhoudt al jarenlang een vriendschappelijke band. Leden van Mauves Army en Lyon 1950 reizen zelfs op en af om wedstrijden bij te wonen.

Pétrot Léo

Ook voor Léo Pétrot is de komst van Lyon speciaal. De 29-jarige verdediger van Anderlecht genoot de jeugdopleiding bij AS Saint-Etienne én brak er door in het eerste elftal. Lyon is... dé rivaal van Les Verts.

"Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen", glimlacht Pétrot. "Maar nu ben ik eerst en vooral een speler van Anderlecht. Het belangrijkste is dat we woensdag ons werk doen op het veld."

Olympique Lyonnais is een héél sterke ploeg. Maar ik heb vertrouwen in het team en in onze manier van voetballen

Léo Pétrot

Pétrot is dan ook op zijn hoede voor de komst van Les Gones. "Lyon is een héél sterke ploeg met individuele én collectieve kwaliteiten. Maar ook wij hebben onze sterke punten. Ik heb vertrouwen in het team en in onze manier van voetballen."

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Met Loïs Openda komt er bovendien een Belg - én jeugdproduct van Club Brugge - op bezoek in het Lotto Park. "Ik weet dat hij een goede aanvaller is. Maar ik zal hem niet alleen moeten stoppen, hé. We zijn een team."

Blessure van Giulian Biancone

Dat 'team' in het hart van de defensie zal er alleszins anders uitzien. Door de blessure van Giulian Biancone komt Andrew Omobamidele wellicht in de ploeg. "We zijn allemaal getroffen door de blessure van Biancone. Maar we hebben een groep die een afwezigheid kan opvangen."

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