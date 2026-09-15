'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'
Foto: © photonews
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OH Leuven ziet Mohamed Yassine Azzouz met onmiddellijke ingang vertrekken aan Den Dreef. De 19-jarige middenvelder wordt opgepikt door PAOK.

De Belgische transfersupermarkt heeft al eventjes de deuren gesloten. Dat geldt niet voor alle landen. Zo hebben Griekse clubs nog tot middernacht tijd om (inkomende) transfers te voltooien.

En van die late deadline is OH Leuven het slachtoffer geworden. De fusieclub ziet Mohamed Yassine Azzouz met onmiddellijke ingang vertrekken aan Den Dreef.

Sacha Tavolieri liet gisteren al weten dat er een akkoord was tussen OHL, Azzouz en PAOK over een definitieve transfers. Dat nieuws werd de voorbije uren bevestigd door de Griekse media.

Azzouz tekent een contract tot medio 2028 in Griekenland. Momenteel hebben we geen bevestiging ontvangen over een transfersom.

Géén contractverlenging, wél transfer

De 19-jarige middenvelder had een contract tot het einde van het seizoen in Leuven. OHL deed de voorbije maanden enkele pogingen om die overeenkomst te verlengen. Zonder succes. 

Azzouz werd gezien als één van dé opkomende talenten van OH Leuven. De Marokkaanse jeugdinternational debuteerde vorig seizoen in de play-offs in de A-ploeg.

Is Mohamed Yassine Azzouz een versterking voor PAOK A of PAOK B?

De Griekse media zijn het momenteel niét eens over de exacte beweegreden van PAOK om Azzouz naar Griekenland te halen. Volgens de ene krant is de aanvallende middenvelder een versterking voor de A- kern, een andere medium ziet hem naar PAOK B verhuizen.

Leuk detail: PAOK kruiste in de voorrondes van de Europa League de degens met RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen knikkerde de Grieken uit (de voorrondes van) het toernooi.

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OH Leuven
Mohamed Yassine Azzouz

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