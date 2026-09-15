Zorgen om Romelu Lukaku stijgen, vreemde situatie helpt hem ook niet

Romelu Lukaku mocht eindelijk voor het eerst aan een wedstrijd beginnen bij Fenerbahçe. De 33-jarige spits kreeg op bezoek bij Gaziantep zijn eerste basisplaats sinds zijn transfer naar Turkije, maar kon die kans niet omzetten in zijn eerste grote prestatie. Fenerbahçe bleef steken op 0-0 en Lukaku wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club.

Na een reeks korte invalbeurten koos trainer Ismail Kartal ditmaal voor Lukaku in de spits. De Rode Duivel had voordien in zes wedstrijden telkens pas na rust of in de slotfase zijn opwachting gemaakt. Tegen Gaziantep kreeg hij eindelijk meer dan een uur de tijd om zich te tonen.

Eerste basisplaats, maar weinig rendement

Lukaku was geregeld betrokken bij het spel, maar kon zijn stempel moeilijk drukken. Hij had enkele degelijke combinaties en kaatsen in huis, zonder dat Fenerbahçe daar echt gevaarlijk uit werd.

Zijn beste actie kwam kort na rust. Lukaku zette Matteo Guendouzi met een slimme tik alleen voor doel, maar de Fransman werkte de kans niet af. Even later kwam Lukaku zelf net tekort om een scherpe voorzet binnen te duwen.

Na 63 minuten vond Kartal het voldoende. Lukaku maakte plaats voor Vedat Muriqi, terwijl Fenerbahçe uiteindelijk ook zonder zijn Belgische spits geen doelpunt meer vond. Kerem Aktürkoğlu en Mason Greenwood troffen later nog het doelhout, maar de wedstrijd eindigde zonder doelpunten.

Voor Lukaku blijft het dus voorlopig wachten op zijn eerste goal én op een wedstrijd waarin hij echt het verschil maakt. Zijn eerste basisplaats leverde vooral extra minuten op, niet meteen een doorbraak.



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Turkije kijkt vooral naar het resultaat

In de Turkse pers ging de aandacht na afloop vooral uit naar het nieuwe puntenverlies van Fenerbahçe. De ploeg kwam in Gaziantep niet verder dan 0-0 en liet opnieuw punten liggen in de Süper Lig.

Voor Fenerbahçe komt de wedstrijd bovendien op een lastig moment. Rond de club was er de voorbije dagen al heel wat onrust nadat Kartal na de wedstrijd tegen Roma zijn ontslag had aangekondigd, waarna de clubleiding duidelijk maakte dat hij toch aanblijft.

In die context kan Lukaku nog belangrijk worden. Fenerbahçe haalde hem uiteraard niet naar Istanbul om slechts af en toe twintig minuten in te vallen. De verwachting is dat de Belgische recordinternational stilaan een grotere rol zal krijgen, maar voorlopig heeft hij die verwachtingen nog niet kunnen inlossen.

Voor bondscoach Mark van Bommel is er wel één positief punt. Lukaku's speeltijd wordt duidelijk opgedreven. Na een maand waarin hij vooral korte invalbeurten verzamelde, heeft hij nu ook bewezen dat hij fysiek opnieuw een basisplaats aankan.

Dat betekent echter niet automatisch dat alle zorgen verdwenen zijn. Lukaku miste nog de beslissende acties die een spits van zijn statuur moet leveren en wacht na zeven optredens nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe.