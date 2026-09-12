Datum: 12/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Het Kuipje
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard
Foto: © photonews

KVC Westerlo heeft na de zege tegen Mechelen nu ook uitgehaald tegen Standard. Achteraan blijven ze veel goals slikken, maar als je zelf ook vier keer kan scoren kan je daarmee wegkomen. Spektakel blijft het codewoord in het Westelse Kuipje en bij de troepen van Issame Charaï.

Na een perfecte reeks van negen op negen en vijf wedstrijden zonder nederlaag trok Standard deze zaterdag naar Westerlo voor de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. Voor dit duel had Vincent Euvrard Tobias Mohr geselecteerd als vervanger van de geblesseerde Gustav Mortensen.

Noah Sy nam plaats op de bank, terwijl Andi Zeqiri – hoewel aanwezig in het stadion – nog niet fit genoeg is om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Hem zouden ze misschien wel missen. De thuisploeg? Issame Charaï had na de zware zege tegen KV Mechelen geen reden om wissels door te voeren.

KVC Westerlo opende snel de score

In de Kempen creëerde Standard de eerste kansen van de wedstrijd, te beginnen uit een vrije trap. Bij de door Tobias Mohr en Rayan Touzghar genomen spelhervatting krulde Casper Nielsen de bal richting de kruising, maar doelman Jungdal bracht knap redding. Dat vroege waarschuwingssignaal weerhield Westerlo er niet van om enkele minuten later de score te openen.

Het begon allemaal bij een slordige pass van Hautekiet en een opmars langs de rechterflank van Congreve, die zich knap ontdeed van Tobias Mohr. Norman Bassette profiteerde om de 1-0 tegen de touwen te drukken. Het begin van wat moeilijke momenten voor de Rouches, die geen vat kregen op het middenveld ondanks veel balbezit.

Tweede helft staat bol van het spektakel met vijf goals

Vincent Euvrard greep op het uur in met een drievoudige wissel. Sylvester Jasper, Bruny Nsimba en Salieu Drammeh werden in de ploeg gepompt en Nsimba zou tien minuten later met een knappe retro opnieuw voor spanning in de wedstrijd zorgen.

Even daarvoor had Lapage namelijk 2-0 gemaakt. Onder het goedkeurend oog van grootvader Paul Van Himst was hij aan de tweede paal goed gevolgd om binnen te tikken. Snel na de 2-1 werd het bovendien zelfs 2-2 en Westerlo was zichtbaar van slag door de gelijkmaker van de onvermijdelijke Abid.

Standard
© photonews

Standard erop en erover? Het was minstens de bedoeling, maar een zeer efficiënt KVC Westerlo wist zich toch opnieuw op voorsprong te brengen. Een corner werd verlengd en zo kon Pape Diong zijn team opnieuw op voorsprong schieten een kwartier voor tijd.

De Rouches gingen nog op zoek naar een gelijkmaker, maar het vuur leek een beetje weg. In de blessuretijd kon invaller Van den Keybus de boeken helemaal dichtdoen. Westerlo tankt zo wat extra vertrouwen, voor Standard werd het de eerste nederlaag van het seizoen. Met 11 op 18 mogen ze nog altijd niet klagen, maar gelukkig zullen ze niet zijn na de 4-2 in het Westelse Kuipje.

Opstellingen

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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
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Congreve Cameron A 81' 6.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 21
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Ourega Dylan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Lapage Amando 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Kimura Seiji 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Flo Lasse A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 7
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Sandra Cisse 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 72' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bassette Norman 81' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 72' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Storm Nikola 18' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 9' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Diong Pape 18' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Van Den Keybus Thomas 9' 6.9  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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Balogh Botond 0'  
Ferraro Fabio 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 5.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Meer statistieken
Fossey Marlon 88' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 75/80 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
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Hautekiet Ibe 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 69/76 (90.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mohr Tobias 88' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/50 (74%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 22
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Nielsen Casper 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/39 (71.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/14 (21.4%)
  • Balverliezen: 26
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Trouillet Alexis 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 82/93 (88.2%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Touzghar Rayan 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Nguene Bernard 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 61' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Abid Adnane 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/45 (64.4%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bank
Goemaere Laurens 0'  
Drammeh Salieu 29' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 2' 5.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
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Jasper Sylvester 29' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 0'  
Sy Noah 0'  
Nsimba Bruny 29' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Fosso Ryan 2' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
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Herbeleef Westerlo - Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
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