Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

KVC Westerlo heeft na de zege tegen Mechelen nu ook uitgehaald tegen Standard. Achteraan blijven ze veel goals slikken, maar als je zelf ook vier keer kan scoren kan je daarmee wegkomen. Spektakel blijft het codewoord in het Westelse Kuipje en bij de troepen van Issame Charaï.

Na een perfecte reeks van negen op negen en vijf wedstrijden zonder nederlaag trok Standard deze zaterdag naar Westerlo voor de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. Voor dit duel had Vincent Euvrard Tobias Mohr geselecteerd als vervanger van de geblesseerde Gustav Mortensen.

Noah Sy nam plaats op de bank, terwijl Andi Zeqiri – hoewel aanwezig in het stadion – nog niet fit genoeg is om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Hem zouden ze misschien wel missen. De thuisploeg? Issame Charaï had na de zware zege tegen KV Mechelen geen reden om wissels door te voeren.

KVC Westerlo opende snel de score

In de Kempen creëerde Standard de eerste kansen van de wedstrijd, te beginnen uit een vrije trap. Bij de door Tobias Mohr en Rayan Touzghar genomen spelhervatting krulde Casper Nielsen de bal richting de kruising, maar doelman Jungdal bracht knap redding. Dat vroege waarschuwingssignaal weerhield Westerlo er niet van om enkele minuten later de score te openen.

Het begon allemaal bij een slordige pass van Hautekiet en een opmars langs de rechterflank van Congreve, die zich knap ontdeed van Tobias Mohr. Norman Bassette profiteerde om de 1-0 tegen de touwen te drukken. Het begin van wat moeilijke momenten voor de Rouches, die geen vat kregen op het middenveld ondanks veel balbezit.

Tweede helft staat bol van het spektakel met vijf goals

Vincent Euvrard greep op het uur in met een drievoudige wissel. Sylvester Jasper, Bruny Nsimba en Salieu Drammeh werden in de ploeg gepompt en Nsimba zou tien minuten later met een knappe retro opnieuw voor spanning in de wedstrijd zorgen.





Even daarvoor had Lapage namelijk 2-0 gemaakt. Onder het goedkeurend oog van grootvader Paul Van Himst was hij aan de tweede paal goed gevolgd om binnen te tikken. Snel na de 2-1 werd het bovendien zelfs 2-2 en Westerlo was zichtbaar van slag door de gelijkmaker van de onvermijdelijke Abid.

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Standard erop en erover? Het was minstens de bedoeling, maar een zeer efficiënt KVC Westerlo wist zich toch opnieuw op voorsprong te brengen. Een corner werd verlengd en zo kon Pape Diong zijn team opnieuw op voorsprong schieten een kwartier voor tijd.

De Rouches gingen nog op zoek naar een gelijkmaker, maar het vuur leek een beetje weg. In de blessuretijd kon invaller Van den Keybus de boeken helemaal dichtdoen. Westerlo tankt zo wat extra vertrouwen, voor Standard werd het de eerste nederlaag van het seizoen. Met 11 op 18 mogen ze nog altijd niet klagen, maar gelukkig zullen ze niet zijn na de 4-2 in het Westelse Kuipje.