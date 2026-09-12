Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Het is altijd fijn om druk bij concurrenten te kunnen leggen en die kans heeft Union niet laten liggen. Het heeft zijn supporters getrakteerd op een heerlijk avondje, met voetbal dat doet vermoeden dat USG toch weer een aardig woordje zal meespreken in de titelstrijd. Lommel was het slachtoffer van dienst.

Union wist dat het met een overwinning aan de leiding zou komen, aangezien KAA Gent zondag pas in actie komt. Na een 13 op 15 was er weinig reden om veel te veranderen bij de Unionisten. Mofokeng was de enige andere naam in het elftal van Hubert. Met De Grand was er ook slechts één wijziging bij Lommel. Lee Johnson zakte met veel moed af naar Brussel en wilde zijn jongens met lef zien acteren in het Dudenpark.

Daar kreeg zijn ploeg meteen ook wel een reality check. Union vroeg natuurlijk niet liever dan veel ruimte te hebben om te kunnen omschakelen. Een tikkeltje naïef toch, die aanpak van Lommel. Bovendien had Union er enorm veel zin in, met ook prima combinaties. Nadat Biondic het overzicht behield, mikte Zeneli de 1-0 al na een paar minuten in de linkerhoek.

Blitzstart Union met twee vroege goals

Niet veel later kwam Mofokeng alleen voor doel en de Zuid-Afrikaan maakte er op voorzet van Biondic al heel vroeg 2-0 van. De honger van Union was daarmee nog niet gestild. Onder druk van Mofokeng maakte Van Duiven bijna een owngoal. De Nederlander kon zelf nog net op tijd opruimen. Mofokeng stevende niet veel later ook nog eens op doel af. De beenveeg van Pieklak voorkwam een hogere score.

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Lommel had de verdienste dat het vooruit bleef voetballen en werd op slag van rust beloond in de vorm van een kans. Reyners ging door tot in de zestien meter. De hoek werd wel scherp, Koffi kon zijn gekruist schot dan ook stoppen. Het gaf de bezoekers de moed om ook na de pauze hun offensieve intenties te tonen. Tot de Unionisten het moment aanvoelden om nog eens toe te slaan.

Eerst kopte Mac Allister, die later een knieblessure zou oplopen, een hoekschop aan de tweede paal van dichtbij op Pieklak. Even later vergat de Japanse ref Araki een overtreding op Konadu te fluiten en in geen tijd stond Union aan de overkant. De pas ingevallen Hurtevent glipte met de bal aan de voet door het centrum en maakte de 3-0. De jonge Belg tankte vertrouwen en had zin in meer. Hij nam een hoge bal van Biondic meteen op de slof. Pieklak stond pal.





Veer bij Lommel breekt na 3-0

Na de 3-0 was de veer bij Lommel gebroken en dreigde Union nog meermaals de score verder uit te diepen. Adewoye verhinderde dit door het schot van Patris nog voor de lijn te keren. De 4-0 kwam er toch nog aan, nadat Florucz door de buitenspelval glipte. Dat deed hij daarna nog een keertje. De 5-0 werd eerst nog afgekeurd, maar Florucz kreeg zijn tweede goal alsnog toegewezen. Wat een statement!