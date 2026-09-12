Union SG Union SG
5-0
Lommel SK Lommel SK
usgUnion SG
lomLommel SK
(Mateo Biondic) Besfort Zeneli 3'
1-0
Relebohile Mofokeng 7'
2-0
Ilan Hurtevent 65'
3-0
Raul Florucz 88'
4-0
Raul Florucz 90+5'
5-0
Datum: 12/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Joseph Marien stadion
Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider
Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider
Foto: © photonews

Het is altijd fijn om druk bij concurrenten te kunnen leggen en die kans heeft Union niet laten liggen. Het heeft zijn supporters getrakteerd op een heerlijk avondje, met voetbal dat doet vermoeden dat USG toch weer een aardig woordje zal meespreken in de titelstrijd. Lommel was het slachtoffer van dienst.

Union wist dat het met een overwinning aan de leiding zou komen, aangezien KAA Gent zondag pas in actie komt. Na een 13 op 15 was er weinig reden om veel te veranderen bij de Unionisten. Mofokeng was de enige andere naam in het elftal van Hubert. Met De Grand was er ook slechts één wijziging bij Lommel. Lee Johnson zakte met veel moed af naar Brussel en wilde zijn jongens met lef zien acteren in het Dudenpark.

Daar kreeg zijn ploeg meteen ook wel een reality check. Union vroeg natuurlijk niet liever dan veel ruimte te hebben om te kunnen omschakelen. Een tikkeltje naïef toch, die aanpak van Lommel. Bovendien had Union er enorm veel zin in, met ook prima combinaties. Nadat Biondic het overzicht behield, mikte Zeneli de 1-0 al na een paar minuten in de linkerhoek.

Blitzstart Union met twee vroege goals

Niet veel later kwam Mofokeng alleen voor doel en de Zuid-Afrikaan maakte er op voorzet van Biondic al heel vroeg 2-0 van. De honger van Union was daarmee nog niet gestild. Onder druk van Mofokeng maakte Van Duiven bijna een owngoal. De Nederlander kon zelf nog net op tijd opruimen. Mofokeng stevende niet veel later ook nog eens op doel af. De beenveeg van Pieklak voorkwam een hogere score.

Biondic Mateo
© photonews

Lommel had de verdienste dat het vooruit bleef voetballen en werd op slag van rust beloond in de vorm van een kans. Reyners ging door tot in de zestien meter. De hoek werd wel scherp, Koffi kon zijn gekruist schot dan ook stoppen. Het gaf de bezoekers de moed om ook na de pauze hun offensieve intenties te tonen. Tot de Unionisten het moment aanvoelden om nog eens toe te slaan. 

Eerst kopte Mac Allister, die later een knieblessure zou oplopen, een hoekschop aan de tweede paal van dichtbij op Pieklak. Even later vergat de Japanse ref Araki een overtreding op Konadu te fluiten en in geen tijd stond Union aan de overkant. De pas ingevallen Hurtevent glipte met de bal aan de voet door het centrum en maakte de 3-0. De jonge Belg tankte vertrouwen en had zin in meer. Hij nam een hoge bal van Biondic meteen op de slof. Pieklak stond pal.

Veer bij Lommel breekt na 3-0

Na de 3-0 was de veer bij Lommel gebroken en dreigde Union nog meermaals de score verder uit te diepen. Adewoye verhinderde dit door het schot van Patris nog voor de lijn te keren. De 4-0 kwam er toch nog aan, nadat Florucz door de buitenspelval glipte. Dat deed hij daarna nog een keertje. De 5-0 werd eerst nog afgekeurd, maar Florucz kreeg zijn tweede goal alsnog toegewezen. Wat een statement!

Opstellingen

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 68' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/31 (96.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Sylla Massiré   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 58/68 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Kricfalusi Ondrej 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Patris Louis   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel A 90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 56/61 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 82/92 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
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Smith Guilherme 64' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 64' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
Meer statistieken
Biondic Mateo A A 77' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Zeneli Besfort 77' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Bank
Boets Keo 0'  
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 13' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
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Aquino Dylan 0'  
De Roeve Denzel 26' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
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Hurtevent IlanA 26' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Olaru Darius 0'  
Florucz Raul ⚽ ⚽ 13' 7.7 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Havenaar Nikki 22' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
 

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.8 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
van Duiven Jason 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Adewoye Shawn 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Wouters Dries 26' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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De Grand Sam 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 55/67 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
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Talvitie Juho 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pelupessy Joey 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Reyners Tom 82' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 74' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Konadu Don-Angelo 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola 0'  
Eyoma Timothy 64' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
Meer statistieken
Rommens Nicolas 0'  
Gordic Djordje 0'  
Dada-Mascoll Isaiah 8' 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
Corthouts Niek 16' 6.3 -
Meer statistieken
Gooijer Tristan 8' 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 0'  
Herbeleef Union SG - Lommel SK

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
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