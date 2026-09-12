SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

Na 6 speeldagen is duidelijk geworden: niemand komt dit seizoen graag naar de Freethiel. Na overwinningen tegen Anderlecht en OH Leuven heeft SK Beveren nu ook met Sint-Truiden afgerekend in eigen huis. De promovendus gaf amper kansen weg en kwam zelf wel regelmatig tot gevaar wat leidde tot een logische 2-0 overwinning. Lokesa en Margaritha zorgden voor de doelpunten.

Verwachtingen niet ingelost

Beide ploegen begonnen met een stevige portie vertrouwen aan de partij. Beveren won vorige week met duidelijke 3-0 cijfers van OH Leuven terwijl STVV het nog beter deed door met 4-0 te winnen van La Louvière.

Twee ploegen die graag aanvallen en scoren dus maar daar was in de eerste helft maar weinig van te merken. STVV begon als meest dominante ploeg aan de partij op de Freethiel maar buiten een verre kopbal van Merlen konden de bezoekers geen echte kansen afdwingen.

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Lokesa breekt de ban

Beveren nam wat meer zijn tijd om in de wedstrijd te komen en deed dat vooral via Lokesa. Tot tweemaal toe probeerde de vinnige flankaanvaller zichzelf een weg naar doel te dribbelen. Dat lukte ook maar zijn schot belandde op een Truiens hoofd en in het zijnet.

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Het was een halfuur wachten tot we een eerste echte kans mochten noteren en het was meteen een zeer grote. Kaboré profiteerde optimaal van een twijfelende Musliu om met het leer aan de haal te gaan maar de spits van Beveren stuitte op het gestrekte been van Kokubo.

Sint-Truiden kon geen vuist maken en kon Schenk niet bedreigen in het andere doel. Ook de tweede helft bracht geen redding voor de bezoekers. Helemaal niet want na een tiental minuten bracht Sissako een dribbelende Loseka ten val in de 16. De bal ging op de stip en Lokesa zelf zette de elfmeter om.





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Geen reactie in huis

Veel tijd om te reageren kregen de bezoekers niet want de eerste de beste de kans in de omschakeling was meteen raak voor Beveren. Brüls kreeg ruimte om Margaritha in het straatje te sturen. En die rondde zijn sprint fraai af met een mooi lobje over Kokubo.

STVV-trainer De Meyer probeerde wel in te grijpen met enkele wissels maar Schenk en de Beverse defensie om voor de derde thuiswedstrijd op rij de netten schoon te houden.

Ze probeerden het nog via enkele afstandsschotjes en silstaande fases maar de organisatie bij Beveren stond als een huis in het eigen stadion. De drie punten kwamen nooit in het gedrang waardoor Beveren als promovendus knap 9/9 pakt in eigen stadion Bij STVV zien ze Beveren over zich heen springen met een matige 8 op 18.