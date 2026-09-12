SK Beveren SK Beveren
2-0
STVV STVV
wbeSK Beveren
stvSTVV
Chris Lokesa (pen) 52'
1-0
(Christian Brüls) Jearl Margaritha 55'
2-0
Datum: 12/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Freethiel
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel
Foto: © photonews

Na 6 speeldagen is duidelijk geworden: niemand komt dit seizoen graag naar de Freethiel. Na overwinningen tegen Anderlecht en OH Leuven heeft SK Beveren nu ook met Sint-Truiden afgerekend in eigen huis. De promovendus gaf amper kansen weg en kwam zelf wel regelmatig tot gevaar wat leidde tot een logische 2-0 overwinning. Lokesa en Margaritha zorgden voor de doelpunten.

Verwachtingen niet ingelost

Beide ploegen begonnen met een stevige portie vertrouwen aan de partij. Beveren won vorige week met duidelijke 3-0 cijfers van OH Leuven terwijl STVV het nog beter deed door met 4-0 te winnen van La Louvière. 

Twee ploegen die graag aanvallen en scoren dus maar daar was in de eerste helft maar weinig van te merken. STVV begon als meest dominante ploeg aan de partij op de Freethiel maar buiten een verre kopbal van Merlen konden de bezoekers geen echte kansen afdwingen.

Beveren STVV
© photonews

Lokesa breekt de ban

Beveren nam wat meer zijn tijd om in de wedstrijd te komen en deed dat vooral via Lokesa. Tot tweemaal toe probeerde de vinnige flankaanvaller zichzelf een weg naar doel te dribbelen. Dat lukte ook maar zijn schot belandde op een Truiens hoofd en in het zijnet.

Lokesa Chris
© photonews

Het was een halfuur wachten tot we een eerste echte kans mochten noteren en het was meteen een zeer grote. Kaboré profiteerde optimaal van een twijfelende Musliu om met het leer aan de haal te gaan maar de spits van Beveren stuitte op het gestrekte been van Kokubo.

Sint-Truiden kon geen vuist maken en kon Schenk niet bedreigen in het andere doel. Ook de tweede helft bracht geen redding voor de bezoekers. Helemaal niet want na een tiental minuten bracht Sissako een dribbelende Loseka ten val in de 16. De bal ging op de stip en Lokesa zelf zette de elfmeter om.

Beveren STVV
© photonews

Geen reactie in huis

Veel tijd om te reageren kregen de bezoekers niet want de eerste de beste de kans in de omschakeling was meteen raak voor Beveren. Brüls kreeg ruimte om Margaritha in het straatje te sturen. En die rondde zijn sprint fraai af met een mooi lobje over Kokubo.

STVV-trainer De Meyer probeerde wel in te grijpen met enkele wissels maar Schenk en de Beverse defensie om voor de derde thuiswedstrijd op rij de netten schoon te houden.

Ze probeerden het nog via enkele afstandsschotjes en silstaande fases maar de organisatie bij Beveren stond als een huis in het eigen stadion. De drie punten kwamen nooit in het gedrang waardoor Beveren als promovendus knap 9/9 pakt in eigen stadion Bij STVV zien ze Beveren over zich heen springen met een matige 8 op 18.

Opstellingen

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/34 (61.8%)
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Jans Laurent 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Gomis Yoni 90' 7.9 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Godeau Bruno 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
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Janssens Christophe   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Dewaele Sieben 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Margaritha Jearl 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Brüls Christian A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Conde Cheick 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lokesa Chris 79' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Kaboré Elohim 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic 0'  
Slegers Ferre   11' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
Verschueren Arno 26' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Oumar Konate Cheick 0'  
Robatsch Jannik 0'  
Keller Stephane 0'  
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
Mertens Lennart 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 45/54 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
  • Balverliezen: 22
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Janssens Wolke 69' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 61/66 (92.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Musliu Visar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 71/78 (91%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 51/66 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Matsuzawa Kaito 69' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 57' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 89' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 42/52 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Bazdar Samed 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Takai Kota 0'  
Mbuku Nathanaël 33' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson 0'  
Lendfers Matt 0'  
Pupe Joedrick 21' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Mbambi Jeremy 0'  
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 21' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Shinkawa Shion 1' 6.1  
Meer statistieken
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Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
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