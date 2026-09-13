Datum: 13/09/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Regenboogstadion
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi
Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi
Foto: © photonews

Op de zesde speeldag namen Zulte Waregem en Charleroi het tegen elkaar op. Mario Kohnen had vertrouwen in zijn elftal en startte met dezelfde elf als tegen Union. Bij Zulte Waregem kwamen Niang en Atrok in de ploeg.

Twee clubs in goede vorm troffen elkaar op de zesde speeldag. Charleroi had twaalf punten uit vijf wedstrijden, terwijl Zulte Waregem dit seizoen nog geen enkele keer verloor in de Jupiler Pro League.

Goede eerste helft

De wedstrijd bracht dan ook meteen veel spektakel. Zowel Zulte Waregem als Charleroi legde goed voetbal op de mat en creëerde goede kansen. Na tien minuten spelen trof Van Den Kerkhof de paal.

Op het halfuur zette Romsaas Charleroi op voorsprong. Claes verloor de bal op een gevaarlijke plaats op het middenveld. Het leer bereikte Romsaas via Scheidler. Romsaas trapte de bal knap in de benedenhoek.

Scheidler kreeg voor rust nog de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar zijn aflegger naar Mbemba was net niet goed genoeg. Zo ging Charleroi met een krappe 0-1-voorsprong de rust in.

Saaie tweede helft

Na de thee was het spel meteen een stuk minder. Waar de wedstrijd in de eerste helft volledig open lag, met veel kansen langs beide kanten, kwamen beide teams in de tweede helft bijna niet tot kansen.

Romsaas trof in het slot nog de paal, maar verdere kansen bleven uit. Geen kansen en dus geen doelpunten, waardoor de tweede helft eindigde zoals hij begon. Charleroi trok met 0-1 aan het langste eind in Waregem.

Dankzij de drie extra punten behield Charleroi de voeling met de top van het klassement. De Carolo's staan nu vierde in de stand, op één plaats van Zulte Waregem. De thuisploeg telt met elf punten nu vier punten minder dan Charleroi.

Opstellingen

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Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 6.8 7
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Tangala Franz 74' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 50/52 (96.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Kiilerich Jakob 90' 7.1 8
  • Nauwkeurige passes: 66/68 (97.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/9 (100%)
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Cappelle Yannick 84' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 90' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Niang Ousseynou   90' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Claes Thomas 83' 6.8 5
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 84' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Atrok Zalan 76' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
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Bank
Mituljikic Nikola 0'  
Mbaye Malick 16' 6.4 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Gabriel Brent 0'  
Mbodji Youssoupha 6' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
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Hedl Tobias 14' 6.3 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Diakité Salim 0'  
Ujka Serxho 7' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
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Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 6' 5.9  
Meer statistieken
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Van Den Kerkhof Kevin   86' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Ousou Aiham 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/51 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
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Nzita Mardochee 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
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Boukamir Amine 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 66/69 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 71' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mbemba Freddy 64' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien A 63' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/12 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bank
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 19' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bojang Adama   27' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Meer statistieken
Nawata Gaku 26' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Cisse Isaac   19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 4' 6.9  
Meer statistieken
Kera Mory 0'  
Herbeleef Zulte Waregem - Charleroi

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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