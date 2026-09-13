Zulte Waregem blijft met lege handen achter na sterke eerste helft tegen Charleroi

Op de zesde speeldag namen Zulte Waregem en Charleroi het tegen elkaar op. Mario Kohnen had vertrouwen in zijn elftal en startte met dezelfde elf als tegen Union. Bij Zulte Waregem kwamen Niang en Atrok in de ploeg.

Twee clubs in goede vorm troffen elkaar op de zesde speeldag. Charleroi had twaalf punten uit vijf wedstrijden, terwijl Zulte Waregem dit seizoen nog geen enkele keer verloor in de Jupiler Pro League.

Goede eerste helft

De wedstrijd bracht dan ook meteen veel spektakel. Zowel Zulte Waregem als Charleroi legde goed voetbal op de mat en creëerde goede kansen. Na tien minuten spelen trof Van Den Kerkhof de paal.

Op het halfuur zette Romsaas Charleroi op voorsprong. Claes verloor de bal op een gevaarlijke plaats op het middenveld. Het leer bereikte Romsaas via Scheidler. Romsaas trapte de bal knap in de benedenhoek.

Scheidler kreeg voor rust nog de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar zijn aflegger naar Mbemba was net niet goed genoeg. Zo ging Charleroi met een krappe 0-1-voorsprong de rust in.

Saaie tweede helft

Na de thee was het spel meteen een stuk minder. Waar de wedstrijd in de eerste helft volledig open lag, met veel kansen langs beide kanten, kwamen beide teams in de tweede helft bijna niet tot kansen.





Romsaas trof in het slot nog de paal, maar verdere kansen bleven uit. Geen kansen en dus geen doelpunten, waardoor de tweede helft eindigde zoals hij begon. Charleroi trok met 0-1 aan het langste eind in Waregem.

Dankzij de drie extra punten behield Charleroi de voeling met de top van het klassement. De Carolo's staan nu vierde in de stand, op één plaats van Zulte Waregem. De thuisploeg telt met elf punten nu vier punten minder dan Charleroi.