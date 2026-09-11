KV Mechelen KV Mechelen
0-1
Anderlecht Anderlecht
kvmKV Mechelen
andAnderlecht
0-1
42' Tawfik Bentayeb (Ilias Koutsoupias)
Datum: 11/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Achter de Kazerne
Anderlecht speelt met vuur in tweede helft, maar vierde goal van seizoen volstaat voor nipte zege in Mechelen
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
| 94 reacties
Anderlecht speelt met vuur in tweede helft, maar vierde goal van seizoen volstaat voor nipte zege in Mechelen
Foto: © photonews

KV Mechelen en Anderlecht stonden allebei onder druk vrijdagavond. Bij de verliezer van het onderlinge duel zouden de zorgen alleen maar toenemen. Anderlecht heeft vermeden dat het in die positie terechtkwam. Na het doelpunt van Bentayeb speelde het wel met vuur.

Met respectievelijk 2 op 15 en 7 op 15 was puntengewin broodnodig bij KV Mechelen en Anderlecht. Aan de thuiszijde keken de fans ook uit naar een ploeg met een ander gelaat, met meer passie en strijd. Daar moesten Decherf, Michez en Boersma mee voor zorgen. Bij Anderlecht lag de aandacht vooral op de efficiëntie. Winkler moest mee instaan voor de aanvoer naar de aanval en kreeg zijn eerste basisplaats. 

Na de openingsminuten nam Anderlecht de match in handen en eisten de bezoekers het overwicht op. De bal ging aardig van voet tot voet bij paars-wit. De volgende stap was dan om met kansen en uiteindelijk ook doelpunten het Mechelse verweer te breken. Bentayeb joeg de voorzet van Augustinsson in één tijd over. Miras moest een kopbal van Sikan over doel tikken. 

Verdedigend KVM voor de rust

Mechelen vond dat overwicht van RSCA ook wel prima. Na de vele tegentreffers uit de vorige matchen waren er vooral verdedigende intenties bij de jongens van Vanderbiest. Ze slaagden er ook lang in om het defensief beter op orde te houden, tot Anderlecht toch toesloeg met de rust in zich. Bentayeb duwde aan de eerste paal de voorzet van Koutsoupias binnen (0-1). 

Wel verdiend op dat moment, die voorsprong. Van enig Mechels doelgevaar was voor rust immers geen sprake. Het enige minpunt voor RSCA-coach Bruno uit de eerste helft was wellicht het uitvallen van Biancone. De buit was nog niet binnen voor zijn ploeg, want rond het uur begon KV met mondjesmaat toch druk te zetten en dwong het meteen heel wat meer stilstaande fases af. Zo ging het thuispubliek er ook in geloven. 

Anderlecht pakte het toch te passief aan na de pauze en riskeerde zo nog tegen duur puntenverlies aan te lopen. Het was ook kwestie om mee te bikkelen, want bij de thuisploeg gooiden ze er vaker de beuk in. Een kwartier voor tijd moest Coosemans voor het eerst echt in actie komen. De bezoekende doelman hield Boersma van de gelijkmaker nadat de spits bereikt werd door de pas ingevallen Antonio.

Anderlecht komt goed weg in slotfase

Vlak daarna trapte Antonio zelf naar de korte hoek maar stond Coosemans opnieuw in de weg. Nog later in de slotfase kopten Marijnissen en Marsa van dichtbij over. Het zijn fases die aantonen dat Anderlecht wel degelijk met vuur speelde. Deze keer deed het dan toch genoeg om puntenverlies te vermijden: het vierde doelpunt van het seizoen levert een kostbare driepunter op. 

Opstellingen

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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/36 (63.9%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 81' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Michez Simion 75' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Praet Dennis 88' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Decherf Marco 74' -
Boersma Bouke 82' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
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van Brederode Myron 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/15 (33.3%)
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Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 2' 5.9  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Raman Benito 16' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
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Van Meirvenne Cedric 9' 6.5  
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Lohunanu-Mbasi Malcolm 8' 6.7  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Corbanie Kobe 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Antonio Bill 15' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.9 2
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 7.1 7
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Biancone Giulian   37' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Pétrot Léo   90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 77/85 (90.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 58/67 (86.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Antman Oliver 72' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Koutsoupias Ilias A   72' 7.7 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Kana Marco 90' 7.2 5
  • Nauwkeurige passes: 65/72 (90.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Winkler Marten 90' 6.3 3
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 90' 8.0 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 72' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Amane Romeo 18' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Omobamidele Andrew   53' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 0'  
Aasgaard Thelo 18' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Degreef Tristan 18' 6.6 6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
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 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
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