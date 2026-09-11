Anderlecht speelt met vuur in tweede helft, maar vierde goal van seizoen volstaat voor nipte zege in Mechelen

KV Mechelen en Anderlecht stonden allebei onder druk vrijdagavond. Bij de verliezer van het onderlinge duel zouden de zorgen alleen maar toenemen. Anderlecht heeft vermeden dat het in die positie terechtkwam. Na het doelpunt van Bentayeb speelde het wel met vuur.

Met respectievelijk 2 op 15 en 7 op 15 was puntengewin broodnodig bij KV Mechelen en Anderlecht. Aan de thuiszijde keken de fans ook uit naar een ploeg met een ander gelaat, met meer passie en strijd. Daar moesten Decherf, Michez en Boersma mee voor zorgen. Bij Anderlecht lag de aandacht vooral op de efficiëntie. Winkler moest mee instaan voor de aanvoer naar de aanval en kreeg zijn eerste basisplaats.

Na de openingsminuten nam Anderlecht de match in handen en eisten de bezoekers het overwicht op. De bal ging aardig van voet tot voet bij paars-wit. De volgende stap was dan om met kansen en uiteindelijk ook doelpunten het Mechelse verweer te breken. Bentayeb joeg de voorzet van Augustinsson in één tijd over. Miras moest een kopbal van Sikan over doel tikken.

Verdedigend KVM voor de rust

Mechelen vond dat overwicht van RSCA ook wel prima. Na de vele tegentreffers uit de vorige matchen waren er vooral verdedigende intenties bij de jongens van Vanderbiest. Ze slaagden er ook lang in om het defensief beter op orde te houden, tot Anderlecht toch toesloeg met de rust in zich. Bentayeb duwde aan de eerste paal de voorzet van Koutsoupias binnen (0-1).

Wel verdiend op dat moment, die voorsprong. Van enig Mechels doelgevaar was voor rust immers geen sprake. Het enige minpunt voor RSCA-coach Bruno uit de eerste helft was wellicht het uitvallen van Biancone. De buit was nog niet binnen voor zijn ploeg, want rond het uur begon KV met mondjesmaat toch druk te zetten en dwong het meteen heel wat meer stilstaande fases af. Zo ging het thuispubliek er ook in geloven.





Anderlecht pakte het toch te passief aan na de pauze en riskeerde zo nog tegen duur puntenverlies aan te lopen. Het was ook kwestie om mee te bikkelen, want bij de thuisploeg gooiden ze er vaker de beuk in. Een kwartier voor tijd moest Coosemans voor het eerst echt in actie komen. De bezoekende doelman hield Boersma van de gelijkmaker nadat de spits bereikt werd door de pas ingevallen Antonio.

Anderlecht komt goed weg in slotfase

Vlak daarna trapte Antonio zelf naar de korte hoek maar stond Coosemans opnieuw in de weg. Nog later in de slotfase kopten Marijnissen en Marsa van dichtbij over. Het zijn fases die aantonen dat Anderlecht wel degelijk met vuur speelde. Deze keer deed het dan toch genoeg om puntenverlies te vermijden: het vierde doelpunt van het seizoen levert een kostbare driepunter op.