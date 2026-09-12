Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

OHL leek lang op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar zag die in de slotfase nog uit handen glippen. Kouassi bezorgde Cercle met een late strafschop alsnog een punt. Een stevige domper voor Leuven, terwijl de Vereniging vooral opgelucht zal terugkijken op de wedstrijd.

Zowel OHL als Cercle Brugge konden dit seizoen nog niet winnen. Beide trainers gooiden hun basiself dan ook stevig om. Bij Cercle was het vooral uitkijken naar de terugkeer van Dante Vanzeir. De spits mocht tegen KAA Gent nog thuisblijven, maar kreeg tegen OHL opnieuw een basisplaats. Nu ja, lang duurde het niet, want hij werd tijdens de rust al vervangen door Akinsola.

Ook Timmy Simons voerde bij OHL meteen vier wijzigingen door. Traoré, Mirisola, Nyakossi en Opoku verschenen aan de aftrap. Vooral de eerste basisplaats van Mirisola maakte indruk. De spits, die wordt gehuurd van KRC Genk, nam meteen veel initiatief en zorgde meermaals voor gevaar.

Dat leverde een bijzonder levendige eerste helft op. Beide doelmannen moesten nauwelijks in actie komen, maar het doelhout werd wel liefst drie keer geraakt. Eerst was het Nunes die namens Cercle de paal trof. Daarna was het de beurt aan OHL. Zowel Schrijvers als Traoré zagen hun poging tegen de paal of deklat belanden.

Toch was het uiteindelijk OHL dat de ban wist te breken. Na een sterke eerste helft kwam Schrijvers goed door en bediende hij Opoku. Die bleef alleen voor Coucke koelbloedig en trapte de bal tegen de netten. De doelman van Cercle was kansloos en zo ging OHL met een 1-0-voorsprong de rust in.







De tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Cercle Brugge toonde wel goede wil, maar een gelijkmaker hing eigenlijk nooit echt in de lucht.VAR zorgt voor zure ontknoping

Tot in het slot van de wedstrijd leek OHL de drie punten over de streep te trekken. Oscar Gil maakte handspel in de zestien. Van Driessche werd door zijn VAR-collega's uitgenodigd om naar de herhaling van de fase te gaan kijken.

De scheidsrechter wees uiteindelijk naar de stip. Kouassi twijfelde niet en schoot Cercle onverwacht langszij. Zo bleef OHL opnieuw met een kater achter en pakte ook Cercle geen driepunter. Voor de Vereniging voelde het gelijkspel wel als een overwinning aan.