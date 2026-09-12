OH Leuven OH Leuven
1-1
Cercle Brugge Cercle Brugge
ohlOH Leuven
cerCercle Brugge
(Siebe Schrijvers) Davis Opoku 25'
1-0
1-1
90+6' Krys Kouassi (pen)
Datum: 12/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: King Power at Den Dreef
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus
Robbie Maes
| 7 reacties
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus
Foto: © photonews

OHL leek lang op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar zag die in de slotfase nog uit handen glippen. Kouassi bezorgde Cercle met een late strafschop alsnog een punt. Een stevige domper voor Leuven, terwijl de Vereniging vooral opgelucht zal terugkijken op de wedstrijd.

Zowel OHL als Cercle Brugge konden dit seizoen nog niet winnen. Beide trainers gooiden hun basiself dan ook stevig om. Bij Cercle was het vooral uitkijken naar de terugkeer van Dante Vanzeir. De spits mocht tegen KAA Gent nog thuisblijven, maar kreeg tegen OHL opnieuw een basisplaats. Nu ja, lang duurde het niet, want hij werd tijdens de rust al vervangen door Akinsola. 

Ook Timmy Simons voerde bij OHL meteen vier wijzigingen door. Traoré, Mirisola, Nyakossi en Opoku verschenen aan de aftrap. Vooral de eerste basisplaats van Mirisola maakte indruk. De spits, die wordt gehuurd van KRC Genk, nam meteen veel initiatief en zorgde meermaals voor gevaar. 

Dat leverde een bijzonder levendige eerste helft op. Beide doelmannen moesten nauwelijks in actie komen, maar het doelhout werd wel liefst drie keer geraakt. Eerst was het Nunes die namens Cercle de paal trof. Daarna was het de beurt aan OHL. Zowel Schrijvers als Traoré zagen hun poging tegen de paal of deklat belanden. 

Toch was het uiteindelijk OHL dat de ban wist te breken. Na een sterke eerste helft kwam Schrijvers goed door en bediende hij Opoku. Die bleef alleen voor Coucke koelbloedig en trapte de bal tegen de netten. De doelman van Cercle was kansloos en zo ging OHL met een 1-0-voorsprong de rust in.



De tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Cercle Brugge toonde wel goede wil, maar een gelijkmaker hing eigenlijk nooit echt in de lucht.

VAR zorgt voor zure ontknoping

Tot in het slot van de wedstrijd leek OHL de drie punten over de streep te trekken. Oscar Gil maakte handspel in de zestien. Van Driessche werd door zijn VAR-collega's uitgenodigd om naar de herhaling van de fase te gaan kijken.

De scheidsrechter wees uiteindelijk naar de stip. Kouassi twijfelde niet en schoot Cercle onverwacht langszij. Zo bleef OHL opnieuw met een kater achter en pakte ook Cercle geen driepunter. Voor de Vereniging voelde het gelijkspel wel als een overwinning aan.

Opstellingen

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OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/23 (30.4%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/40 (70%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Jamie 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/44 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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George Wouter 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/47 (63.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
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Schrijvers Siebe A   70' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/16 (37.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Karim Traoré Abdoul 70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Intercepties: 10
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Opoku Davis 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Vroman Kiany 0'  
Teklab Henok 0'  
Vaesen Kyan   0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 0'  
Yamada Shin 20' 7.0 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Balikwisha William 20' 6.6 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 0'  
Ogiwara Takuya 0'  
Fontanarosa Alessandro 0'  
Kayo Bryang 0'  
Jochmans Owen 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel   78' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/49 (69.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Konate Valy   77' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/36 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/17 (29.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
  • Balverliezen: 30
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Caicedo Royer 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Erick Nunes 62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mondele Lukas   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 63' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Bank
Ouattara Abdoul Kader 12' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lazare Amani Jean Thierry 0'  
Lienard Yann 0'  
Michal Lucas 13' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 0'  
Akinsola Tunde 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Kouassi Krys 27' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Martens Viggo 28' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Herbeleef OH Leuven - Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
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