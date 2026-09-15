Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

Thibaut Courtois is wederom een gespreksonderwerp bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid heeft laten weten dat hij de Nations League aan zich zal laten voorbij gaan. Philippe Albert stelt zich vragen bij de manier van werken van Mark van Bommel.

Mark van Bommel moet zijn eerste wedstrijden als bondscoach van België - op 25 september gaan de Rode Duivels op bezoek in Italië - nog coachen. Toch is de werkwijze van de Nederlander al meteen een gespreksonderwerp aan menig cafétoog.

Eveneens (opnieuw) aanwezig in die gesprekken: Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid liet na het WK al voorzichtig weten dat hij eraan denkt om de Nations League-wedstrijden te skippen. Het lichaam van de goalie heeft nood aan meer rust.

Thibaut Courtois skipt de Nations League met de Rode Duivels

Ondertussen heeft de Limburger die knoop eveneens doorgehakt. Tijdens een bezoek van van Bommel aan Courtois in Madrid hebben beide heren een gesprek gehad. Let wel: voor Courtois betekent zijn afwezigheid de komende maanden géén afscheid.

De 34-jarige doelman wil zijn plaats tussen de palen opnieuw innemen voor de EK-kwalificatiecampagne. Van Bommel weigert dan weer om Courtois die vrijgeleide te geven. Gaat El Muro zichzelf echt opnieuw moeten bewijzen bij de Rode Duivels?

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"Ik begrijp niet hoe van Bommel de beste doelman ter wereld kan passeren", reageert Philippe Albert met enige zin voor overdrijving bij SudInfo. "Erger nog: ik vind het onaanvaardbaar."





Albert zet de van Bommel én de nieuwe generatie Rode Duivels meteen met de voeten op de grond. "We hebben geen gouden generatie meer die op ieder moment het verschil kan maken, hé. We hebben onze beste spelers nodig."

De grootste spelers halen stoten uit. Maar ik stoor me daar niet aan zolang ze op het veld het verschil maken

Ook het feit dat Courtois nu al voor de tweede keer (tijdelijk) afscheid neemt van de Rode Duivels stoort Albert niet. "Courtois maakt al vijftien jaar het verschil voor België. Hij verdient dat krediet."

"De grootste spelers halen stoten uit", besluit de 41-voudig Rode Duivel. "Dat is altijd én overal zo geweest. Maar ik stoor me daar niet aan zolang ze op het veld het verschil maken."