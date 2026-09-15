Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

KV Kortrijk is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Michiel Jonckheere. De Kerels begonnen dramatisch aan het seizoen met 0 op 18 en grepen na de 2-0-nederlaag tegen La Louvière in. Voorlopig neemt Christophe Lepoint de dagelijkse sportieve leiding over.

Achter de schermen worden verschillende profielen bekeken. Volgens onze informatie staat onder meer Gonçalo Feio op de lijst. De 36-jarige Portugees werkte eerder als hoofdtrainer bij Legia Warschau en Dunkerque en was vorig seizoen actief bij Tondela in de Portugese hoogste klasse. Daar slaagde hij er niet in om de club te redden van degradatie, al gingen de resultaten onder zijn leiding wel de goede richting uit.

Intussen kan één andere naam waarschijnlijk geschrapt worden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Sven Vandenbroeck nog geen contact gehad met KV Kortrijk. De voormalige trainer van Zulte Waregem keert woensdag wel terug naar België, maar lijkt niet de man te worden die Jonckheere opvolgt.

Feio past in profiel van Kortrijk

Feio heeft ondanks zijn jonge leeftijd al in verschillende landen gewerkt en schuwde moeilijke opdrachten in het verleden niet. Bij Tondela stapte hij eveneens binnen in een ploeg die in de problemen zat. Een gelijkaardige uitdaging zou hem nu wachten aan het Guldensporenstadion.

Kortrijk heeft vooral nood aan iemand die snel opnieuw vertrouwen in de groep kan krijgen. De ploeg staat na zes wedstrijden nog altijd puntenloos en maakte in die periode amper één doelpunt.

Lepoint voorlopig aan het roer

Tot er een definitieve beslissing valt, blijft Lepoint verantwoordelijk voor de sportieve werking. De voormalige middenvelder maakt al deel uit van de technische staf en moet proberen om op korte termijn rust te brengen.





De keuze van de nieuwe trainer wordt cruciaal. Jonckheere leidde Kortrijk vorig seizoen nog naar promotie, maar betaalde uiteindelijk de prijs voor de dramatische start in 1A. Vandenbroeck lijkt dus af te vallen, terwijl Feio wel degelijk een van de pistes is die momenteel onderzocht worden.