Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 534

KV Kortrijk is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Michiel Jonckheere. De Kerels begonnen dramatisch aan het seizoen met 0 op 18 en grepen na de 2-0-nederlaag tegen La Louvière in. Voorlopig neemt Christophe Lepoint de dagelijkse sportieve leiding over.

Achter de schermen worden verschillende profielen bekeken. Volgens onze informatie staat onder meer Gonçalo Feio op de lijst. De 36-jarige Portugees werkte eerder als hoofdtrainer bij Legia Warschau en Dunkerque en was vorig seizoen actief bij Tondela in de Portugese hoogste klasse. Daar slaagde hij er niet in om de club te redden van degradatie, al gingen de resultaten onder zijn leiding wel de goede richting uit.

Intussen kan één andere naam waarschijnlijk geschrapt worden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Sven Vandenbroeck nog geen contact gehad met KV Kortrijk. De voormalige trainer van Zulte Waregem keert woensdag wel terug naar België, maar lijkt niet de man te worden die Jonckheere opvolgt.

Feio past in profiel van Kortrijk

Feio heeft ondanks zijn jonge leeftijd al in verschillende landen gewerkt en schuwde moeilijke opdrachten in het verleden niet. Bij Tondela stapte hij eveneens binnen in een ploeg die in de problemen zat. Een gelijkaardige uitdaging zou hem nu wachten aan het Guldensporenstadion.

Kortrijk heeft vooral nood aan iemand die snel opnieuw vertrouwen in de groep kan krijgen. De ploeg staat na zes wedstrijden nog altijd puntenloos en maakte in die periode amper één doelpunt.

Lepoint voorlopig aan het roer

Tot er een definitieve beslissing valt, blijft Lepoint verantwoordelijk voor de sportieve werking. De voormalige middenvelder maakt al deel uit van de technische staf en moet proberen om op korte termijn rust te brengen.

De keuze van de nieuwe trainer wordt cruciaal. Jonckheere leidde Kortrijk vorig seizoen nog naar promotie, maar betaalde uiteindelijk de prijs voor de dramatische start in 1A. Vandenbroeck lijkt dus af te vallen, terwijl Feio wel degelijk een van de pistes is die momenteel onderzocht worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Segunda Liga
Segunda Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Gonçalo Feio
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30
Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

22:00
Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

21:40
3
'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

21:00
Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

21:20
Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

19:30
Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

20:40
"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

20:00
Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

20:20
Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

19:40
1
Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

18:30
1
Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

18:40
3
Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

19:20
BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

19:00
4
Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

18:00
OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

17:00
Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

16:30
Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

16:00
Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?

Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?

10:00
4
UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

14:50
Waarom Senne Lammens nu ook invloed heeft op beslissing Club Brugge (al is die pijnlijk voor trouwe soldaat)

Waarom Senne Lammens nu ook invloed heeft op beslissing Club Brugge (al is die pijnlijk voor trouwe soldaat)

14:00
1
De knoop is doorgehakt: Rode Duivel stopt bij de bij nationale ploeg

De knoop is doorgehakt: Rode Duivel stopt bij de bij nationale ploeg

14:11
Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer

Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer

13:30
14
Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko

Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko

12:30
4
"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije

"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije

12:50
8
De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom

De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom

12:00
4
Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede

Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede

11:30
3
Handsregel opnieuw onder vuur: "Misschien moeten we het omdraaien"

Handsregel opnieuw onder vuur: "Misschien moeten we het omdraaien"

11:00
6
Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?

Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?

10:30
6
Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"

Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"

09:30
Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens

Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens

09:50
9
Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

09:00
8
Premier League krijgt pijnlijk VAR-antwoord na Manchester Derby: "Dit is alarmerend"

Premier League krijgt pijnlijk VAR-antwoord na Manchester Derby: "Dit is alarmerend"

08:30
7
Zorgen om Romelu Lukaku stijgen, vreemde situatie helpt hem ook niet

Zorgen om Romelu Lukaku stijgen, vreemde situatie helpt hem ook niet

08:00
1
KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord

KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is Thomme Thomme over Het zal toch niet? Nieuwe speler buiten strijd bij Club Brugge Swakke25 Swakke25 over Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede JVD002 JVD002 over Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars? JVD002 JVD002 over Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond Demogorgon Demogorgon over Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen JaKu JaKu over Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk Swakke25 Swakke25 over Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved