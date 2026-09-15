Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

Lucas Stassin heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Rode Duivels. De 21-jarige spits versierde deze zomer een transfer naar Sevilla en hoopt dat die stap hem opnieuw dichter bij de nationale ploeg brengt. Vrijdag maakt Mark van Bommel zijn eerste selectie bekend.

Stassin debuteerde in april 2026 voor België en verzamelde voorlopig één cap. Het WK miste hij echter, en dat kwam hard aan. “Ik was ontgoocheld toen ik het WK miste. Ik kon weliswaar begrip opbrengen voor het standpunt van Garcia, maar dit mocht me niet nog eens overkomen”, vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Net daarom wilde hij deze zomer absoluut een nieuwe stap zetten in zijn carrière. Sevilla bleek voor hem de ideale bestemming. “Hier kan ik me ontwikkelen en tegen de beste teams ter wereld spelen, wat me ook moet helpen met het oog op de Rode Duivels.”

Transfer naar Spanje met duidelijk doel

Zijn eerste weken in Spanje verlopen alvast behoorlijk. Stassin kwam twee keer in actie voor Sevilla en wist daarin al één keer te scoren. De aanvaller hoopt zich zo snel mogelijk verder in de ploeg te spelen en zich tegelijk opnieuw onder de aandacht van Van Bommel te brengen.

Vrijdag weet hij of dat meteen resultaat oplevert. Stassin maakt er geen geheim van dat hij de bekendmaking van de selectie van dichtbij zal volgen. “Ik ga de persconferentie op vrijdag volgen”, zegt hij.

Voor Sevilla wacht zondag eerst nog een bijzonder duel tegen Barcelona. Daarna zou Stassin eventueel naar België kunnen afreizen om aan te sluiten bij de nationale ploeg.





“Dan kom ik desnoods te voet”

De spits heeft zijn reisplan zelfs al bekeken. “Er zijn rechtstreekse vluchten op Charleroi vanuit Sevilla, da’s makkelijk”, klinkt het met een glimlach. En wat als zo’n vlucht er niet was geweest? Stassin laat er weinig twijfel over bestaan hoe graag hij opnieuw Rode Duivel wil zijn. “Dan zou ik desnoods te voet komen.”

Die uitspraak vat zijn ambitie goed samen. Na de teleurstelling van het gemiste WK wil hij onder Van Bommel een nieuwe kans afdwingen. Zijn transfer naar Sevilla moest hem daarvoor op een hoger podium zetten, en met een eerste doelpunt op zak heeft hij alvast een goede start genomen. Vrijdag volgt het eerste belangrijke verdict.