Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Kos Karetsas verruilde KRC Genk in het tussenseizoen voor Borussia Dortmund. Stijn Francis heeft ondertussen een opvallende onthulling gedaan over de transfer van de 18-jarige middenvelder. En ook KRC Genk krijgt de nodige bloemen toegeworpen.

Borussia Dortmund hoestte 35 miljoen euro op om Kos Karetsas weg te plukken bij KRC Genk. Het was Stijn Francis die de belangen van de tienvoudig Grieks international heeft behartigd tijdens de transfer van Limburg naar de Duitse topclub.

De zaakwaarnemer van Karetsas onthult dat er een andere Europese topclub was die bereid was om het bod van Dortmund te overtreffen. En Francis gooit met bloemen naar het management van Genk. Vooral de manier van werken van De Smurfen is een voorbeeld.

AC Milan was bereid om méér te betalen dan Borussia Dortmund voor Kos Karetsas

"AC Milan was bereid om meer te betalen dan 35 miljoen euro", aldus Francis bij Sporza. "Maar Genk had geen zin in een transfersoap zoals we bijvoorbeeld bij Malick Fofana hebben gezien. Ze hebben de speler zelf laten kiezen."

"Dat hogere bod van Milan kwam er op de dag dat er een akkoord was tussen Genk, Dortmund en Karetsas. Genk heeft vervolgens aan Karetsas gevraagd wat hij zelf wou. Met de uitkomst die we ondertussen allemaal kennen."

Stijn Francis wil de manier van werken van KRC Genk als een voorbeeld benoemen

Francis benadrukt dan ook dat het Genkse management het spel héél proper heeft gespeeld. "Zo zou het altijd moeten zijn. Maar jammer genoeg is zo'n voorbeeld de uitzondering op de regel."





Voor Karetsas was Dortmund van meet af één zijn favoriete bestemming. Dat werd overigens vlak na de transfer uit de doeken gedaan door Vaios Karetsas. Het artikel kan je via DEZE LINK volledig nalezen.

Borussia Dortmund was van meet af aan de nummer één-club voor Kos

"Dortmund volgde Kos al meer dan drie jaar", aldus vaderlief Vaios. "Weet je dat ze zelfs scoutingsrapporten uit 2023 hadden liggen? Dortmund voldoet aan alle voorwaarden. Dortmund was van meet af aan de nummer één-club voor Kos."