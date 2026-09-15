KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft opnieuw een jong talent langer aan zich gebonden. De Buffalo’s hebben het contract van Ali Donny Sylla opengebroken en verlengd tot 2030. De 19-jarige aanvaller komt momenteel uit voor Jong KAA Gent in de Challenger Pro League en krijgt zo een duidelijk teken van vertrouwen.

Sylla maakte in 2021 de overstap van Zulte Waregem naar de jeugdopleiding van Gent. In mei 2025 ondertekende hij zijn eerste profcontract, waarna hij afgelopen seizoen definitief doorschoof van de U18 naar Jong Gent. Daar verzamelde hij meteen heel wat speelminuten op het tweede niveau.

In totaal kwam de Belgische jeugdinternational al 37 keer in actie voor Jong Gent. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 250.000 euro.

Gent ziet veel potentieel in Sylla

Op de clubwebsite omschrijft Gent hem als een technisch vaardige aanvaller die zijn techniek combineert met vista en scorend vermogen. Met zijn lengte van 1,90 meter beschikt Sylla bovendien over een opvallend fysiek profiel voor een aanvallende speler.

Vorig seizoen kwam hij in 31 wedstrijden in de Challenger Pro League in actie. Dit seizoen begon hij eveneens met speelminuten. Sylla speelde mee tegen Beerschot en Sporting Hasselt en wist in die tweede wedstrijd ook te scoren.

De twee daaropvolgende wedstrijden zat hij niet in de selectie, maar dat verandert niets aan het vertrouwen dat Gent in hem uitspreekt. Door zijn overeenkomst nu al tot 2030 te verlengen, maakt de club duidelijk dat ze hem op langere termijn verder wil begeleiden.

Jong Gent zoekt opnieuw punten

Voor Sylla en Jong Gent wacht vrijdag opnieuw een belangrijke opdracht. De beloftenploeg trekt dan naar Club NXT voor een nieuw duel in de Challenger Pro League.

Na vier wedstrijden staat Jong Gent twaalfde met vier punten. De start van het seizoen verliep daardoor wisselvallig, maar voor jonge spelers als Sylla blijft de competitie vooral een belangrijke omgeving om ervaring op te doen.

Gent hoopt dat hij daar de komende maanden opnieuw regelmatig aan spelen toekomt en verder kan groeien. Zijn nieuwe contract tot 2030 geeft hem in ieder geval de tijd om stap voor stap richting het hoogste niveau te werken.

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