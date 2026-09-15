Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer
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De derby tussen IJsselmeervogels en GVVV in de Nederlandse derde klasse is volledig ontspoord. Wat een beladen voetbalwedstrijd moest worden, eindigde in chaos nadat IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay tijdens de rust zwaar gewond raakte. Volgens verschillende Nederlandse bronnen zou hij een harde klap hebben gekregen van GVVV-assistent Jhon van Beukering.

De gevolgen voor Dumay waren bijzonder zwaar. De speler verloor meerdere tanden, terwijl er ook nog andere tanden los kwamen te zitten. Volgens het Algemeen Dagblad waren bovendien vijf hechtingen nodig om zijn verwondingen te behandelen. IJsselmeervogels besloot na het incident dat verder voetballen niet meer aan de orde was en de wedstrijd werd stopgezet.

Daarmee was de onrust nog niet voorbij. Ook rond het stadion liepen de emoties hoog op. Supporters van beide ploegen moesten door de politie uit elkaar worden gehouden. Het incident krijgt daardoor zowel sportief als daarbuiten een stevig vervolg.

GVVV grijpt hard in na incident

GVVV kwam ondertussen zelf met een uitgebreid statement naar buiten. De club laat weten “diep geschokt” te zijn door wat er tijdens de rust gebeurde en benadrukt dat fysiek geweld op geen enkele manier binnen de waarden van de vereniging past.

Het bestuur startte meteen een intern onderzoek en nam ook direct maatregelen. Hoofdtrainer Dennis van Beukering en assistent-trainer Jhon van Beukering voeren per direct geen werkzaamheden meer uit voor GVVV. De club gaat bovendien nog een stap verder en stelt dat er onvoldoende basis bestaat om de samenwerking met beide trainers voort te zetten. De broers zijn dus niet meer actief bij de club.

De formele afhandeling moet nog volgen. GVVV wil daar voorlopig niet verder op ingaan, omdat het onderzoek nog loopt en er mogelijk ook andere procedures volgen.

De club zegt volledige medewerking te zullen verlenen aan onderzoeken van de politie, de KNVB en eventuele andere bevoegde instanties. In het statement gaat de aandacht nadrukkelijk ook naar Dumay. GVVV wenst de gewonde speler een snel herstel toe en betreurt dat spelers, medewerkers, vrijwilligers en supporters met de gebeurtenissen zijn geconfronteerd.

Voetbal volledig naar de achtergrond

Jhon van Beukering is in Nederland geen onbekende naam. Hij was tijdens zijn actieve carrière profvoetballer en kwam uit voor verschillende clubs op het hoogste niveau. Dat maakt de gebeurtenissen rond deze derby des te opvallender, al zal verder onderzoek moeten uitwijzen wat er exact is gebeurd en welke verantwoordelijkheid de verschillende betrokkenen dragen.

Voor IJsselmeervogels was er na de verwondingen van Dumay in ieder geval geen draagvlak meer om de wedstrijd voort te zetten. Dat besluit valt gezien de ernst van de situatie te begrijpen.

Wat er sportief met de gestaakte wedstrijd gebeurt, moet nog blijken. Voorlopig draait alles om het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de rust en de nasleep daarvan.

GVVV heeft met het op non-actief zetten en het aangekondigde afscheid van beide trainers alvast een bijzonder zwaar signaal gegeven. Ondertussen blijven ook politie en voetbalbond met de zaak bezig. Een regionale derby die normaal om rivaliteit op het veld draait, is zo volledig overschaduwd door gebeurtenissen die niets meer met voetbal te maken hadden.

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