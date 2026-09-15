Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?
Foto: © photonews
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Antwerp moet sinds vorige week verder zonder Marc Overmars. De Nederlander stapte per direct op als directeur voetbalzaken nadat opgebouwde vermoeidheid en stress volgens hem een medisch kantelpunt hadden bereikt. Een opvolger aanwijzen is volgens Toby Alderweireld dan ook niet zo eenvoudig. De voormalige aanvoerder van Antwerp noemt Overmars "onvervangbaar", maar laat tegelijk een opvallende deur open voor zijn eigen toekomst binnen de club.

Overmars was sinds 2022 een van de architecten van de sportieve wederopstanding van Antwerp. Onder zijn bewind volgden onder meer de historische dubbel in 2023 en de Champions League-kwalificatie. Ook op de transfermarkt drukte de Nederlander zijn stempel, met een beleid dat Antwerp in staat stelde om belangrijke spelers met stevige meerwaardes te verkopen.

Zijn vertrek kwam bovendien op een bijzonder moment. Antwerp was pas bezig aan een nieuw hoofdstuk na de overname door een Antwerps consortium, waarin ook Alderweireld en Wouter Vandenhaute een belangrijke rol kregen. De nieuwe eigenaars benadrukten bij de overname dat ze de club financieel gezond, sportief ambitieus en duurzaam willen uitbouwen.

"Als Marc belt, maakt dat een verschil"

In de HLN Voetbalpodcast benadrukte Alderweireld dat Antwerp vandaag over veel meer beschikt dan één sterke sportief directeur. Er staat volgens hem een uitgebreid scoutingsapparaat en een structuur waarin verschillende mensen verantwoordelijkheden dragen.

"Sven heeft gelijk dat er een hele structuur staat. En dat de traditionele sportief directeur die alles bepaalt niet meer bestaat", stelde Alderweireld, verwijzend naar CEO Sven Jaecques.

Maar daarmee is het volgens de 37-jarige niet gezegd dat een figuur als Overmars overbodig was. "Je hebt een heel scoutingsapparaat, mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn, die bij Antwerp gewoon fantastisch werk hebben geleverd. Maar dan heb je nog altijd iemand als Marc nodig die daar met zijn kennis, met zijn buikgevoel en met zijn naam iets aan toevoegt."

Vooral dat laatste maakt volgens Alderweireld een verschil op de transfermarkt. Hij weet dat uit eigen ervaring. Toen hij in 2022 terugkeerde naar België, was het Overmars die hem persoonlijk benaderde.

"Ik herinner me nog het berichtje dat ik kreeg voor mijn transfer naar Antwerp. 'Hey Toby, tijd om naar huis te komen. Ik wil kampioen worden.' Als hij zoiets stuurt, dan gaat je hart natuurlijk sneller slaan. Als Marc iemand belt, of iemand onbekend belt, dat maakt een heel verschil", voegde Alderweireld eraan toe.

Alderweireld als mogelijke opvolger?

Net daar werd het gesprek interessant. Frank Boeckx, die eveneens aan tafel zat, wees erop dat Antwerp vandaag misschien zelf iemand heeft die zo'n bericht naar een volgende generatie spelers zou kunnen sturen.

Hij verwees uiteraard naar Alderweireld. Die is sinds de overname niet alleen een clubicoon, maar ook mede-eigenaar van Antwerp. Daarmee veranderde zijn positie binnen de club aanzienlijk. Alderweireld heeft na zijn spelerscarrière dus niet simpelweg afstand genomen van de Bosuil, maar is mee betrokken bij de toekomst van de Great Old.

Toch wilde hij niet de indruk wekken dat hij zichzelf nu al als opvolger van Overmars ziet. "Alles op zijn tijd. Ik heb ook niet de arrogantie om te zeggen dat ik Marc zomaar zou kunnen vervangen. Marc is sowieso onvervangbaar."

Maar daarna volgde een zin die bij Antwerp ongetwijfeld zal blijven hangen. "Maar het is wél iets waarin ik ooit mijn ei zou kwijt willen. Laat het mij zo zeggen."

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