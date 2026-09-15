Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 8 reacties
Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno
Foto: © photonews
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Vítor Bruno wil van Anderlecht een ploeg maken die tot in de kleinste details klaar is voor een wedstrijd. De Portugese coach heeft daarom sinds zijn komst flink gesleuteld aan de dagelijkse werking op Neerpede. Zelfs voor een gewone thuismatch gaat de spelersgroep op afzondering. En dat is slechts één onderdeel van een veel strikter regime.

Wie op een wedstrijddag de spelersbus van Anderlecht ziet vertrekken, merkt meteen dat er iets veranderd is. Voor de topper tegen Genk reed de bus onder stevige politiebegeleiding richting Lotto Park. Op zich niet uitzonderlijk bij een risicomatch, maar de timing vertelde een ander verhaal: Anderlecht was al meer dan twee uur voor de aftrap onderweg.

De reden? Bruno kiest er bewust voor om zijn spelers voor élke wedstrijd samen te brengen op afzondering, schrijft HLN nu. Niet alleen voor Europese verplaatsingen of moeilijke uitmatchen, maar ook wanneer Anderlecht thuis speelt.

Voor een aantal spelers was dat bij hun komst naar Neerpede even wennen. In België is het niet gebruikelijk om voor elke thuiswedstrijd de uren voor de aftrap gezamenlijk door te brengen. Bruno ziet het anders. Hij wil de voorbereiding volledig in handen hebben en zoveel mogelijk afleiding uitsluiten.

Geen smartphones aan de ontbijttafel

Die aanpak past in een veel grotere mentaliteitswijziging. Bruno maakte bij zijn eerste trainingen meteen duidelijk dat de periode waarin spelers zelf bepaalden hoe ver ze de regels konden oprekken, voorbij is.

Een opvallend voorbeeld kwam al tijdens zijn eerste training. Bruno zag spelers het veld opstappen zonder scheenbeschermers en greep meteen in. Sindsdien zijn die verplicht.

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Ook de ochtendroutine is strak geregeld. Op trainingsdagen wordt iedereen uiterlijk om 8 uur op de club verwacht voor een gezamenlijk ontbijt. De smartphone blijft daarbij strikt achterwege: telefoons zijn niet welkom in de refter.

Wie geblesseerd is, moet zelfs een halfuur vroeger aanwezig zijn voor de nodige behandeling. Alleen de dag na een wedstrijd krijgen de spelers wat meer ademruimte en mogen ze een uur later binnenkomen. U mag er zeker van zijn: voor sommige jongens is dat serieus aanpassen geweest. 

Bruno vraagt hetzelfde van zichzelf

De Portugese trainer legt die discipline niet alleen aan zijn spelers op. Hij probeert zelf het voorbeeld te geven.

Bruno arriveert naar verluidt elke dag rond 7 uur op Neerpede. Zijn werkdagen eindigen vaak pas laat. Zelfs wanneer de meeste medewerkers al vertrokken zijn, trekt de coach soms nog zijn loopschoenen aan om rondjes te lopen langs de trainingsvelden.

Het past bij het beeld dat binnen de club ontstaat: Bruno wil niet alleen een andere Anderlecht-ploeg zien, hij wil ook de manier waarop de club dagelijks werkt veranderen.

De afzonderingen voor elke wedstrijd zijn daarin misschien wel het duidelijkste voorbeeld. Waar een thuiswedstrijd vroeger vooral als een normale werkdag kon worden benaderd, wil Bruno er een afzonderlijk proces van maken. Vanaf het moment dat de spelers samenkomen, draait alles rond de wedstrijd.

Geen smartphones, geen losse afspraken en geen ruimte om de voorbereiding aan het toeval over te laten. Bruno wil controle over de details.

8 reacties
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