UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions
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De UEFA heeft de speelsteden voor een reeks Europese finales van de komende jaren vastgelegd. Daarbij springen vooral München en Barcelona in het oog. De Champions League-finale van 2028 wordt gespeeld in de Munich Football Arena, terwijl Camp Nou in 2029 het decor wordt voor de belangrijkste Europese clubwedstrijd.

Ook voor de Europa League en Conference League werden nieuwe locaties aangeduid. De Europa League-finale van 2028 vindt plaats in de National Arena in Boekarest. Een jaar later verhuist die finale naar het National Stadium Serbia in Belgrado.

Voor de Conference League kiest de UEFA in 2028 voor het Juventus Stadium in Turijn. In 2029 wordt de finale gespeeld in de Puskás Aréna in Boedapest. Daarmee krijgen opnieuw verschillende grote Europese voetbalsteden een prestigieuze eindstrijd toegewezen.

Ook locaties voor Europese Super Cup bekend

De UEFA maakte daarnaast bekend waar de Super Cup de komende jaren wordt afgewerkt. In 2027 wordt die wedstrijd gespeeld in de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam. Een jaar later verhuist de Super Cup naar de Astana Arena in Kazachstan.

Voor het huidige seizoen waren de locaties al eerder vastgelegd. De Champions League-finale wordt gespeeld in het Estadio Metropolitano in Madrid. De Europa League krijgt zijn ontknoping in het Waldstadion, tegenwoordig het Deutsche Bank Park, de thuishaven van Eintracht Frankfurt. De Conference League-finale van dit seizoen vindt plaats in het Beşiktaş Stadium in Istanbul.

Camp Nou krijgt prestigieuze finale

De vorige Champions League-finale werd nog in de Allianz Arena in München gespeeld. PSG en Arsenal hielden elkaar toen na de reguliere speeltijd op 1-1, waarna de Fransen de strafschoppenreeks wonnen.

Ook de andere Europese finales van vorig seizoen leverden opvallende verhalen op. Aston Villa won de Europa League met 0-3 van SC Freiburg in het Beşiktaş Park. Youri Tielemans vond in die finale de weg naar doel.

In de Conference League trok Crystal Palace aan het langste eind. De Engelse ploeg won met 1-0 van Rayo Vallecano in de Red Bull Arena.

Met de nieuwe toewijzingen ligt het Europese finaleschema nu al meerdere jaren op voorhand vast. Vooral de keuze voor Camp Nou in 2029 zal veel aandacht krijgen, aangezien Barcelona daarmee opnieuw een van de grootste Europese voetbalavonden naar eigen huis haalt.

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