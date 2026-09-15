Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

Tottenham Hotspur heeft de start van de nieuwe voetbaljaargang in de Premier League volledig gemist. De Londense topclub sprokkelde amper twee punten uit vier wedstrijden en bengelt (opnieuw) in de degradatiezone. Roberto De Zerbi bijt van zich af.

Eerst en vooral een open vraag: mogen we nog schrijven dat Tottenham Hotspur een topclub is? The Spurs vochten vorig seizoen tot de laatste speeldag tegen de degradatie uit de Premier League. Uiteindelijk zakte West Ham United naar het tweede Engelse niveau.

Om een herhaling van dat scenario gooide Tottenham afgelopen zomer met bakken vol geld op de transfermarkt. The Spurs spendeerden maar liefst 387 miljoen euro versterkingen. Al renderen die inkomende transfers voorlopig (niet).

387 miljoen euro (!) aan versterkingen renderen (voorlopig) niet

Tottenham won dit seizoen nog niet in de Premier League. En misschien even erg: The Spurs scoorden dit seizoen nog geen enkel doelpunt in de Engelse competitie. Al ziet Roberto De Zerbi die prestaties toch anders dan de (Engelse) media.

"De prestaties van Tottenham worden te negatief belicht", aldus de Italiaanse coach van The Spurs. "In Italië zou ik nu bijvoorbeeld de beste trainer zijn. Waarom? We haalden twee wedstrijden op rij een clean sheet."

In Italië zou ik nu de beste trainer zijn. En wat schrijven jullie?

"Dát zou La Gazzetta dello Sport benadrukken", is De Zerbi op dreef. "En wat schrijven jullie? Dat we weer een clean sheet hadden of dat we opnieuw geen doelpunten hebben gemaakt? Ik hoef het antwoord niet te horen. Ik weet het al."





Al beseft de voormalige coach van onder meer Shakhtar Donetsk, Brighton & Hove Albion en Olympique Marseille wél dat je geen wedstrijden kan winnen zonder doelpunten te scoren. "Natuurlijk moet het beter in de zone van de waarheid."

Degradatietopper

"Maar ik zie ook ploegen die minder kansen creëren dan wij én wél scoren en winnen", besluit De Zerbi. "Er is een woord in het Italiaans: sbloccare. Ontgrendelen. Als we daar in slagen gaan we wedstrijden winnen. Deze ploeg is sterk genoeg."

Komende zaterdag ontvangt Tottenham in eigen huis Aston Villa. Ook The Lions hebben met amper één punt uit vier wedstrijden hun start volledig gemist. Is het te vroeg om van een degradatietopper te spreken?