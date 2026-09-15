Duizenden Anderlecht-fans in onzekerheid: mogen ze straks wel op Europese verplaatsing?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Duizenden Anderlecht-fans in onzekerheid: mogen ze straks wel op Europese verplaatsing?
Foto: © photonews
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De Europese verplaatsing waar veel Anderlecht-supporters nu al naar uitkijken, is tegelijk degene waarover de meeste onzekerheid bestaat. Op 28 januari 2027 speelt Anderlecht zijn laatste wedstrijd van de Europa League-fase op bezoek bij Olympique Marseille. Op dit moment is er geen verbod op bezoekende supporters, maar dat kan nog veranderen.

UEFA en Marseille staan open voor de aanwezigheid van de paars-witte fans in het Stade Vélodrome. De grote vraag is echter wat de Franse ordediensten zullen beslissen, weet LDH. De prefect van de Bouches-du-Rhône kan uiteindelijk nog roet in het eten gooien en hoeft die beslissing bovendien niet maanden op voorhand te nemen.

3.300 tickets in een kolkende Vélodrome?

Voor Anderlecht is Marseille zonder twijfel de meest aantrekkelijke van de vier Europese verplaatsingen. De Vélodrome biedt plaats aan ruim 67.000 toeschouwers. Volgens de gebruikelijke Europese regeling zou vijf procent daarvan neerkomen op ongeveer 3.300 tickets voor de bezoekende supporters.

Toch wachten heel wat fans voorlopig af met het boeken van vliegtickets en hotels. De reden is simpel: in Frankrijk wordt bijzonder streng omgegaan met supportersverplaatsingen wanneer er een risico op incidenten wordt ingeschat.

Dat blijkt ook uit de manier waarop Marseille en Lyon al jaren met elkaar omgaan. Ook in 2026 werd een verplaatsing van Lyon-supporters naar Marseille verboden. De Franse autoriteiten verwezen daarbij naar het risico op ernstige ordeverstoringen rond de wedstrijd.

Anderlecht weet wat er op het spel staat

Voor paars-wit is het bovendien geen volledig onbeschreven blad. Na de incidenten bij Real Sociedad in oktober 2024 legde de UEFA Anderlecht drie Europese uitwedstrijden zonder supporters op, waardoor de fans niet welkom waren in Riga, Praag en Pilsen. De club identificeerde toen zelf acht betrokken supporters en nam eveneens maatregelen.

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Dit seizoen verliepen de Europese verplaatsingen van Anderlecht voorlopig wel zonder dergelijke problemen. Dat zal ook in Marseille van groot belang zijn. De supporters hopen dat de verplaatsingen naar Dinamo Zagreb, Jagiellonia en OFI Kreta zonder incidenten verlopen en dat ook de eerdere Europese duels in Marseille met Olympiacos en Levski Sofia geen nieuwe veiligheidszorgen opleveren.

De wedstrijd Marseille-Anderlecht staat officieel gepland voor donderdag 28 januari om 21 uur en vormt de achtste en laatste speeldag van de Europa League-fase.

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