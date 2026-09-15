Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

RSC Anderlecht heeft afgelopen vrijdag een broodnodige overwinning geboekt op het veld van KV Mechelen. Toch kan paars-wit met tien punten uit zes wedstrijden niét tevreden zijn. Antoine Sibierski laat zijn licht schijnen op de start van de Belgische recordkampioen.

Het was afgelopen vrijdag van moéten voor RSC Anderlecht. De Brusselaars bibberden in de slotfase, maar wonnen uiteindelijk met 0-1 Achter De Kazerne. Het paars-witte rapport na zes wedstrijden is niét denderend: tien op achttien.

"Ik ben iemand die nooit tevreden is", maakt Antoine Sibierski zijn persoonlijkheid meteen kenbaar op de website van RSCA. "Ik neem dan ook geen genoegen met ons voorlopige puntentotaal. Maar ik vind wél dat we rekening moeten houden met de context."

De sportief directeur wijst naar de Europese campagne die Anderlecht al heeft afgewerkt. De Belgische recordkampioen legde achtereenvolgens Hammarby IF, PAOK en Kairat Almaty over de knie. Woensdag start de echte Europese campagne in de Europa League met een wedstrijd tegen Olympique Lyonnais.

"Onze supporters Europees voetbal schenken was prioritair voor mij", aldus Sibierski. "Daar hebben we alles voor gedaan én dat is gelukt. Misschien hebben we daardoor de competitie onbewust verwaarloosd. We staan nog niet zo ver dat elke drie dagen op topniveau kunnen presteren. Maar dat is géén reden tot paniek."

Géén play-offs meer, maar (voorlopig) ook geen zorgen

Nochtans is elk puntenverlies héél duur. Zonder play-offs en puntendeling telt elke wedstrijd in de strijd om de titel én de Europese tickets. "Ik kom uit een competitie met 34 wedstrijden en zonder play-offs. Je kan in de middenmoot staan, vier of wedstrijden op rij winnen én op die manier de doelstellingen bereiken."





"En onze doelstelling is in de top drie eindigen", besluit Sibierski. "Ik ben ambitieus en leg de lat hoog. Anderlecht moet een ambitie hebben die past bij het prestige van de club. Al moeten we ook realistisch zijn. Vandaag hebben we het niveau niet om iedere week te winnen in België én Europa. Maar dat komt wel."