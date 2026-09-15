OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

Club Brugge heeft opnieuw een belangrijke speler langer aan zich gebonden. Kyriani Sabbe heeft zijn contract bij blauw-zwart verlengd tot 2030. De 21-jarige verdediger is een jeugdproduct van de club en groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde bij het eerste elftal.

Sabbe speelt al sinds 2011 voor Club Brugge en doorliep er alle jeugdreeksen. In het seizoen 2020/21 maakte hij de overstap naar Club NXT, waar hij in twee seizoenen 45 wedstrijden afwerkte in de Challenger Pro League en de UEFA Youth League.

Vanaf het seizoen 2022/23 maakte Sabbe definitief deel uit van de A-kern. Sindsdien ging het snel. Intussen staat hij al op 118 officiële wedstrijden voor de eerste ploeg van Club Brugge. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en elf assists.

Sabbe verzamelde al heel wat prijzen

Ook de erelijst van de jonge verdediger begint stilaan indrukwekkend te worden. Met Club Brugge werd Sabbe al twee keer landskampioen. Daarnaast won hij met blauw-zwart ook de Beker van België en de Belgische Supercup.

Zijn ontwikkeling bleef ook bij de nationale jeugdploegen niet onopgemerkt. Sabbe kwam al uit voor België U15, U17, U18, U19 en U21. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ondertussen acht miljoen euro.

Dit seizoen kwam Sabbe zeven keer in actie voor Club Brugge. Daarin leverde hij één assist af. Momenteel moet hij wel even toekijken door een blessure, waardoor hij de voorbije wedstrijd(en) niet inzetbaar was.





Contract tot 2030

Die tijdelijke afwezigheid verandert niets aan het vertrouwen dat Club Brugge in hem heeft. Met een nieuwe overeenkomst tot 2030 maakt de club duidelijk dat Sabbe ook op langere termijn een belangrijke rol moet blijven spelen.

Voor Club is de contractverlenging bovendien opnieuw een bevestiging dat spelers uit de eigen opleiding kunnen doorgroeien tot vaste waarden in het eerste elftal. Sabbe legde zelf die volledige weg af: van de jeugd, via Club NXT, tot meer dan honderd wedstrijden bij de A-ploeg.

Zodra hij hersteld is van zijn blessure kan hij opnieuw aansluiten. Zijn toekomst ligt alvast voor meerdere jaren vast in Brugge.