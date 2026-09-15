Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

Andrew Omobamidele kwam begin september vrij geruisloos bij Anderlecht binnen. Een uitleenbeurt van Strasbourg, voor de breedte van de verdediging. Althans, zo kon je het op het eerste gezicht bekijken. De blessure van Giulian Biancone verandert dat verhaal meteen. De Ier krijgt nu de kans om te tonen dat hij niet naar Brussel is gekomen om braaf op de bank te zitten.

Biancone en Théo Pétrot vormden de voorbije wedstrijden een vast duo achterin. Vitor Bruno wijzigde nauwelijks iets aan zijn defensieve organisatie en dat gaf Anderlecht eindelijk wat stabiliteit. Tegen KV Mechelen sloeg het noodlot echter toe: Biancone moest na 36 minuten naar de kant met een spierblessure en dreigt tot na de interlandbreak out te zijn.

Omobamidele kwam erin en krijgt nu vermoedelijk meteen een basisplaats tegen Lyon. Daarna wacht ook Zulte Waregem. Twee wedstrijden waarin hij niet alleen Biancone moet vervangen, maar vooral zichzelf moet presenteren als meer dan een tijdelijke oplossing.

Geen verdediger die toevallig uit Strasbourg kwam

Anderlecht haalde namelijk geen onbekende speler binnen. Omobamidele is pas 24, maar heeft al een cv waar heel wat Belgische verdedigers niet aan komen.

Hij speelde Premier League bij Norwich City en Nottingham Forest en kwam bij Norwich in het seizoen 2022/23 zelfs tot 34 Championship-wedstrijden. Bij Strasbourg volgden 54 officiële optredens in Ligue 1 en Europees voetbal. Anderlecht benadrukte bij zijn transfer zelf zijn tien interlands voor Ierland en zijn ervaring op het Europese toneel.

Dat is toch iets anders dan een klassieke doublure die vooral wordt gehaald omdat er nu eenmaal drie centrale verdedigers nodig zijn.



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Omobamidele heeft bovendien iets wat in deze Anderlecht-selectie belangrijk is: hij kent de druk van het spelen op hoog niveau. Hij werd als tiener international, debuteerde in de Premier League op zijn negentiende en speelde bij Nottingham Forest ook tegen de absolute top. Zijn carrière is sindsdien niet helemaal in een rechte lijn omhoog gegaan, maar zijn plafond is wel degelijk hoger dan dat van een doorsnee bankzitter.

Zijn kans komt vroeger dan verwacht

Eigenlijk had Anderlecht rustig kunnen kijken hoe de concurrentiestrijd tussen Omobamidele, Biancone en Pétrot zich zou ontwikkelen. Dat plan is door de blessure van Biancone even opgeborgen.

En dat kan voor Omobamidele net een cadeau zijn. Bij Strasbourg speelde hij vorig seizoen nog 25 competitiewedstrijden en kwam hij ook in Europa in actie. Hij was daar geen onbetwiste titularis, maar kreeg wel geregeld verantwoordelijkheid. In zijn periode bij de Franse club droeg hij zelfs bij momenten de aanvoerdersband. Zijn profiel is dus dat van een speler die niet alleen fysiek aanwezig wil zijn, maar ook verantwoordelijkheid durft nemen.

Dat past bij de reden waarom Anderlecht deze zomer zoveel ervaring achterin verzamelde. Pétrot, Biancone en Omobamidele zijn alle drie verdedigers die al een carrière achter de rug hebben. Het is geen toeval dat paars-wit niet uitsluitend voor jonge talenten koos.

Lyon is meteen een examen

Tegen Lyon wordt het interessant. Niet alleen omdat het zijn eerste basisplaats voor Anderlecht kan worden, maar ook omdat hij meteen tegenover een ploeg staat die hem zal testen op snelheid, ruimte en positionering.

Hij heeft bovendien al eens tegenover Loïs Openda gestaan. Dat gebeurde in een oefeninterland tussen Ierland en België, die op 0-0 eindigde. Woensdag kan er dus een klein weerzien komen, deze keer met inzet.

Voor Anderlecht is het vooral interessant om te zien wat Omobamidele brengt wanneer hij meerdere wedstrijden na elkaar speelt. Tegen Mechelen kreeg hij na zijn invalbeurt meteen geel, maar hield hij samen met Pétrot de nul. Het was geen spectaculaire entree, wel eentje die zijn trainer alvast reden geeft om hem niet met knikkende knieën naar Lyon te sturen.

Want als de Ier de komende weken overtuigt, krijgt Vitor Bruno een luxeprobleem dat hij graag zal hebben. Biancone en Pétrot speelden tot nu toe alles, maar Omobamidele heeft het cv, de fysieke kwaliteiten en de ervaring om die twee daadwerkelijk het vuur aan de schenen te leggen.