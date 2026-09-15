Waarom Senne Lammens nu ook invloed heeft op beslissing Club Brugge (al is die pijnlijk voor trouwe soldaat)

Een jaar geleden zag de toekomst van Nordin Jackers er bij Club Brugge helemaal anders uit. De doelman verlengde zijn contract tot 2029 en leek klaar om na het afscheid van Simon Mignolet een belangrijke rol te spelen. Vandaag is de realiteit pijnlijk anders: Jackers is derde doelman en ziet de amper 19-jarige Argus Vanden Driessche hem voorbijsteken in de pikorde.

Het is een opmerkelijke bocht voor een doelman die zelf aanvankelijk twijfelde of hij nog bij Club Brugge wilde blijven. Jackers wilde na zijn periode als doublure van Mignolet eindelijk ergens eerste doelman worden. Club wist hem uiteindelijk te overtuigen om toch te blijven, onder meer met het vooruitzicht op meer speelminuten en een grotere rol.

In juni 2025 werd dat vertrouwen bovendien vertaald in een contractverlenging tot 2029. Club wees toen op zijn 27 wedstrijden voor de club en zijn sterke prestaties, onder meer in de beker en de Champions' play-offs.

Sommer veranderde alles

De plannen veranderden echter drastisch toen Club Brugge na het afscheid van Mignolet besloot om niet voor een geleidelijke opvolger te kiezen, maar Yann Sommer binnen te halen. De 37-jarige Zwitser kwam transfervrij over en tekende eveneens tot 2029. Met 96 interlands en een verleden bij onder meer Inter Milan haalde Club opnieuw een doelman van de categorie-Mignolet in huis.

Voor Jackers betekende dat een flinke streep door de rekening. Hij was niet langer de logische kandidaat om de vrijgekomen plaats van Mignolet over te nemen. En inmiddels is de situatie zelfs nog harder geworden: tegen Lommel en Antwerp zat Jackers na de opwarming niet eens meer op de bank. Vanden Driessche fungeerde als doublure van Sommer, waardoor Jackers plots derde doelman was.

Dat is extra pijnlijk omdat Club intern blijkbaar tot de conclusie is gekomen dat Jackers momenteel niet het niveau heeft om eerste doelman te zijn. Hij heeft nochtans meermaals bewezen dat hij een uitstekende doublure kan zijn. Toen Mignolet geblesseerd uitviel, kreeg Jackers zijn kans en keepte hij dertien wedstrijden. Club beloonde hem destijds met een contract tot 2027, en later zelfs met een verlenging tot 2029.



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Club wil geen tweede Lammens

Daar zit ook de reden waarom de situatie rond Vanden Driessche zo belangrijk is. Club Brugge wil absoluut vermijden dat het opnieuw een talentvolle doelman laat vertrekken omdat de weg naar het eerste elftal te lang geblokkeerd wordt.

Het voorbeeld is Senne Lammens. De huidige doelman van Manchester United doorliep zijn opleiding bij Club en zat achter Mignolet. Omdat hij onvoldoende uitzicht had op een vaste basisplaats, vertrok hij in 2023 transfervrij naar Antwerp. Daar werd hij eerste doelman, ontwikkelde hij zich razendsnel en verdiende hij uiteindelijk een toptransfer naar Manchester United.

Bij Vanden Driessche wil Club dezelfde fout niet maken. De 19-jarige doelman geldt intern als een groot talent en verlengde eind 2025 zijn contract al tot 2029. Hij maakte in 2025 zijn debuut in de Challenger Pro League en kwam ook uit in de Youth League.

Alleen is Vanden Driessche nog jong. Club hoeft hem dus niet meteen in het doel te zetten. Een ervaren keeper als Sommer kan juist tijd kopen. Als de Zwitser de komende seizoenen zijn niveau haalt, kan Vanden Driessche rustig groeien zonder dat zijn ontwikkeling stilvalt.

Voor Jackers ligt het anders. Hij is 29 en wil spelen. Na een contractverlenging met de verwachting op een grotere rol staat hij nu achter Sommer én Vanden Driessche. Het lijkt dan ook logisch dat hij in januari naar een uitweg zoekt.