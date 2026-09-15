Premier League krijgt pijnlijk VAR-antwoord na Manchester Derby: "Dit is alarmerend"

De Premier League pakte na de eerste speeldag nog uit met indrukwekkende cijfers. De arbitrage zou tijdens de eerste tien wedstrijden voor 21 belangrijke beslissingen hebben gestaan en volgens het onafhankelijke Key Match Incidents-panel was 90 procent van de beslissingen op het veld correct. Na tussenkomst van VAR liep dat zelfs op tot 100 procent.

Enkele weken later ziet het plaatje er plots een stuk minder fraai uit. De Manchester Derby heeft de discussie over VAR opnieuw helemaal doen oplaaien. Manchester City won met 0-1 bij Manchester United, maar de beslissende treffer van Erling Haaland had nooit mogen tellen.

2,5 minuut kijken en toch fout beslissen

De situatie leek aanvankelijk eenvoudig. Haaland werd afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR stelde vast dat de Noor wel degelijk werd gedekt door Patrick Dorgu. Alleen was daarmee het werk nog niet gedaan.

Enzo Fernandez stond immers buitenspel en probeerde de bal te spelen. Daarmee beïnvloedde hij de verdediging en het spel. Toch besloot de VAR na een controle van maar liefst tweeënhalve minuut dat Haalands doelpunt geldig was.

Pro Ref, de organisatie die verantwoordelijk is voor de professionele scheidsrechters in het Engelse voetbal, moest achteraf toegeven dat er een "error of judgement" was gemaakt. De VAR had volgens de organisatie een review op het veld moeten aanbevelen.

Dat maakt de situatie extra pijnlijk. VAR werd net ingevoerd om dit soort grote fouten eruit te halen. De technologie had alle tijd en beelden beschikbaar, maar toch werd uiteindelijk de verkeerde beslissing genomen.





Ook Arsenal voelt zich benadeeld

De Manchester Derby was bovendien niet het enige incident dat voor discussie zorgde. Mikel Arteta was furieus nadat Arsenal tegen Sunderland een strafschop tegen kreeg na een duel tussen Ezri Konsa en Dan Ballard. De Arsenal-coach noemde de beslissing "unacceptable", terwijl David Raya de penalty uiteindelijk stopte. Arsenal wil inmiddels uitleg van Pro Ref.

Het probleem zit daarmee niet alleen in één fout. De Premier League probeert met het KMI-panel transparanter te zijn, maar die cijfers tonen tegelijk hoe dun de grens tussen "correct" en "fout" soms is. In de tweede speelronde werd 76 procent van de beslissingen op het veld correct bevonden en na VAR-interventies 90 procent.

De grote vraag wordt dan ook steeds relevanter: hoeveel tijd en technologie wil het voetbal nog gebruiken om fouten te vermijden als zelfs na tweeënhalve minuut controle nog een verkeerde beslissing uit de bus kan komen?

Want menselijke fouten zijn onvermijdelijk. Maar wanneer vijf mensen, meerdere camerabeelden en VAR-technologie samen naar dezelfde fase kijken, wordt het steeds moeilijker uit te leggen waarom de fout daarna nog altijd blijft staan.