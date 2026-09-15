De knoop is doorgehakt: Rode Duivel stopt bij de bij nationale ploeg

Er rest nog één speeldag in de Jupiler Pro League voor de eerste interlandbreak van het seizoen. Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de vier wedstrijden van de Rode Duivels tegen Italië, Turkije en tweemaal Frankrijk.

Matz Sels zal daar niet bij zijn. Volgens Gazet van Antwerpen zet de huidige doelman van Nottingham Forest een punt achter zijn interlandcarrière.

Ondanks de tijdelijke afwezigheid van Thibaut Courtois keert de 34-jarige doelman, die dertien caps verzamelde en nooit verloor met de Rode Duivels, niet meer terug. Sels miste ook het WK 2026 en dat lijkt zwaar te hebben meegespeeld in zijn beslissing.

Sels stopt na elf jaar bij de Rode Duivels

Sels speelde nog vijf kwalificatiewedstrijden, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd voor het WK. Mike Penders en Senne Lammens kregen toen de voorkeur. Dat kwam hard aan, zeker omdat de Belgische voetbalbond hem na het afscheid van Koen Casteels nog had gevraagd om beschikbaar te blijven voor de nationale ploeg.

Volgens de krant verliepen de gesprekken met Van Bommel de voorbije weken nochtans constructief. Toch heeft Sels beslist om definitief te stoppen, elf jaar na zijn eerste oproep voor België.

De doelman wil niet opnieuw een volledige kwalificatiecampagne afwerken om vervolgens bij de terugkeer van Courtois voor een groot tornooi opnieuw uit de boot te vallen. Sels zal vrijdag dus ontbreken in de eerste selectie van Van Bommel. Senne Lammens, Mike Penders en Maarten Vandevoordt lijken de grootste kandidaten om opgeroepen te worden.





Ook Lucca Brughmans ligt in de weegschaal na zijn transfer naar Liverpool. De doelman komt voorlopig echter nog uit voor Genk en zou normaal gezien aansluiten bij de Belgische U21, die zelf voor enkele belangrijke wedstrijden staat.