Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit
Foto: © photonews
De zevende speeldag in de Jupiler Pro League krijgt opnieuw een opvallend tintje vanuit de arbitrage. De Japanse scheidsrechter Yusuke Araki blijft actief tijdens zijn stage in België, terwijl ook enkele bekende refs belangrijke affiches toegewezen krijgen.
De Belgische voetbalbond heeft de scheidsrechtersaanduidingen voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League bekendgemaakt. Daarbij staat opnieuw de Japanse ref Yusuke Araki op het programma. Araki loopt momenteel stage in België en krijgt zondagavond KV Kortrijk-SK Beveren toegewezen. De voorbije twee weken floot hij al Cercle Brugge-KAA Gent en Union SG-Lommel. Hieronder vind je de overige scheidsrechtersaanduidingen voor het komende weekend.
18/09/2026 – 20:45 K.A.A. GENT – R. STANDARD DE LIEGE
Referee: Lothar D'Hondt
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejear
RO: Dieter Van Esch
19/09/2026 – 16:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN – RAAL LA LOUVIERE
Referee: Jasper Vergoote
Assistant Referee 1: Michael Geerolf
Assistant Referee 2: Martijn Tiesters
Fourth Official: Dunken Van de Velde
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Brent Staessens
RO: Mehdi Sayoud
19/09/2026 – 18:15 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – CERCLE BRUGGE K.S.V.
Referee: Anthony Letellier
Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez
Assistant Referee 2: Christophe Battiston
Fourth Official: Erik Lambrechts
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Mathias Hillaert
RO: Glenn Claes
19/09/2026 – 20:45 R.S.C. ANDERLECHT – S.V. ZULTE-WAREGEM
Referee: Simon Bourdeaud'hui
Assistant Referee 1: Bryan Bijnens
Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck
Fourth Official: Ruben Calluy
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Nathan Verboomen
RO: Christophe Snoeck
Lees ook... Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker›
19/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Referee: Wesli De Cremer
Assistant Referee 1: Wouter Cochet
Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen
Fourth Official: Jasper Vitse
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Jonas Timmermans
20/09/2026 – 13:30 R. ANTWERP F.C. – R. UNION ST-GILLOISE
Referee: Jan Boterberg
Assistant Referee 1: Nick Senecaut
Assistant Referee 2: Michiel De Cuyper
Fourth Official: Jasper Vergoote
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Romain Devillers
RO: Roel Bensch
20/09/2026 – 16:00 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.V.C. WESTERLO
Referee: Massimiliano Ledda
Assistant Referee 1: Quentin Blaise
Assistant Referee 2: Julien Biron
Fourth Official: Klass Clerkx
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Jerome Meys
20/09/2026 – 18:30 CLUB BRUGGE K.V. – K.R.C. GENK
Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Quentin Lesceux
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
20/09/2026 – 19:15 K.V. KORTRIJK – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN
Referee: Yusuke Araki
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Jordy Vermeire
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Ella De Vries
RO: Ermaild Mataj
Lees ook...
Volg KV Kortrijk - SK Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (20/09).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief