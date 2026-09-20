KV Kortrijk KV Kortrijk
1-0
SK Beveren SK Beveren
kvkKV Kortrijk
wbeSK Beveren
Jamie Roche 52'
1-0
Datum: 20/09/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Guldensporenstadion
Lepoint zet sollicitatie kracht bij: KV Kortrijk pakt eerste punten tegen tien Wase Leeuwen
Lepoint zet sollicitatie kracht bij: KV Kortrijk pakt eerste punten tegen tien Wase Leeuwen
Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet. Een hobbelend schot was voldoende voor een 1-0 overwinning tegen tien spelers van Beveren. De spanning wordt zo onderaan opnieuw wat groter. Christophe Lepoint zet zijn sollicitatie als hoofdcoach kracht bij. Een klein beetje ademruimte, maar ook nog werk aan de winkel.

Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze beiden op het hoogste niveau. De thuisploeg ging met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wilde opnieuw spektakel brengen en is vrij goed begonnen aan het seizoen.

Voor de wedstrijd werd duidelijk dat ze bij KV Kortrijk wel eens op lange(re) termijn het vertrouwen zouden kunnen gaan geven aan Christophe Lepoint en dus had hij misschien wel meteen iets te bewijzen aan zijn bazen.

Beveren moet een uur met tien verder in Kortrijk

De nieuwbakken hoofdcoach van De Kerels stuurde in ieder geval stevig bij voor zijn eerste wedstrijd. Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi kwamen in de ploeg: zes wissels dus. Bij Beveren minder wissels, daar liep alles ook gewoon goed.

Het werd een nerveuze wedstrijd in het Guldensporenstadion, met twee ploegen die het belang van de wedstrijd beseften. Zeker de thuisploeg wilde maar wat graag van die nul afkomen. Na een halfuur kreeg het een geschenk in cadeauverpakking door een rode kaart voor doelman Schenk.

Kortrijk pakt eerste zege van het seizoen en leeft opnieuw op hoop

Hij had Ogbuehi neergehaald als laatste man, waardoor er geen enkele keuze was voor de Japanse ref dan de rode kaart trekken. En zo werd het voor Beveren plots een uur lang met een man minder de wedstrijd proberen vol te maken. Kortrijk rook bloed, maar met name Campbell was heel slordig in de afwerking.

#KVKBEV
© photonews

Vrij snel na de rust kwam er dan alsnog de 1-0. Roche zorgde met een stuiterende bal verrassend voor het tweede doelpunt van Kortrijk dit seizoen. Beveren moest daarna op zoek naar een gelijkmaker, maar met een man minder was dat niet makkelijk.

Campbell kreeg zelfs nog de kans om er 2-0 van te maken, maar hij miste andermaal. En zo kregen we toch nog wat hete standjes voor het doel van Ilic in het slot van de wedstrijd. De paniek was bijwijlen groot en het vertrouwen klein bij De Kerels, maar Kortrijk boekt wel een levensbelangrijke en broodnodige eerste overwinning van het seizoen. En zo komt alles wat dichter bij elkaar onderaan het klassement.

Opstellingen

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KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 90' 6.93 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
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Drouhin Axel 90' 7.39 -
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
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Ndjeungoue James   90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 31/46 (67.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
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Murray-Campbell Harrison 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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Campbell Shandre 74' 7.52 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Mehssatou Nayel 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Dejaegere Brecht   87' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Roche Jamie  90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
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Ambrose Thierry   87' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Van Landschoot Jellert 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Ogbuehi Sixtus 74' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Bank
De Smet Liam 0'  
Gunnarsson Patrik Sigurður 0'  
Podgoreanu Suf 16' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Koyalipou Goduine 16' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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De Smet Lenn 0'  
Fofana Mohamed 0'  
Ruyssen Gilles 0'  
Lambert Boris 3' 6.78  
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Philips Anthony 0'  
Masui Ken 3' 7.34  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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SK Beveren SK Beveren
Kaboré Elohim 60' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
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Schenk Johannes   32' 4.9 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/13 (46.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
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Jans Laurent 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 34/46 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Keller Stephane 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 80/89 (89.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Godeau Bruno 90' 7.28 -
  • Nauwkeurige passes: 65/74 (87.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Janssens Christophe   90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Dewaele Sieben 82' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Conde Cheick 90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 36' 6.16 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Brüls Christian 82' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 30/54 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 40
Meer statistieken
Margaritha Jearl 60' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic 0'  
Slegers Ferre 30' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Schryver Guillaume 8' 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
Verschueren Arno 30' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Oumar Konate Cheick 0'  
Robatsch Jannik 0'  
Lusamba Tshiolola Josua 54' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Mertens Lennart 8' 6.31  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Herbeleef KV Kortrijk - SK Beveren

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren
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