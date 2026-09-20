Lepoint zet sollicitatie kracht bij: KV Kortrijk pakt eerste punten tegen tien Wase Leeuwen

KV Kortrijk heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet. Een hobbelend schot was voldoende voor een 1-0 overwinning tegen tien spelers van Beveren. De spanning wordt zo onderaan opnieuw wat groter. Christophe Lepoint zet zijn sollicitatie als hoofdcoach kracht bij. Een klein beetje ademruimte, maar ook nog werk aan de winkel.

Vorig seizoen zaten zowel Kortrijk als Beveren nog in de Challenger Pro League, nu spelen ze beiden op het hoogste niveau. De thuisploeg ging met T1 ad interim Lepoint op zoek naar zijn eerste punt(en), Beveren wilde opnieuw spektakel brengen en is vrij goed begonnen aan het seizoen.

Voor de wedstrijd werd duidelijk dat ze bij KV Kortrijk wel eens op lange(re) termijn het vertrouwen zouden kunnen gaan geven aan Christophe Lepoint en dus had hij misschien wel meteen iets te bewijzen aan zijn bazen.

Beveren moet een uur met tien verder in Kortrijk

De nieuwbakken hoofdcoach van De Kerels stuurde in ieder geval stevig bij voor zijn eerste wedstrijd. Ilic, Mehssatou, Ndjeungoue, Campbell, Van Landschoot en Ogbuehi kwamen in de ploeg: zes wissels dus. Bij Beveren minder wissels, daar liep alles ook gewoon goed.

Het werd een nerveuze wedstrijd in het Guldensporenstadion, met twee ploegen die het belang van de wedstrijd beseften. Zeker de thuisploeg wilde maar wat graag van die nul afkomen. Na een halfuur kreeg het een geschenk in cadeauverpakking door een rode kaart voor doelman Schenk.

Kortrijk pakt eerste zege van het seizoen en leeft opnieuw op hoop

Hij had Ogbuehi neergehaald als laatste man, waardoor er geen enkele keuze was voor de Japanse ref dan de rode kaart trekken. En zo werd het voor Beveren plots een uur lang met een man minder de wedstrijd proberen vol te maken. Kortrijk rook bloed, maar met name Campbell was heel slordig in de afwerking.





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Vrij snel na de rust kwam er dan alsnog de 1-0. Roche zorgde met een stuiterende bal verrassend voor het tweede doelpunt van Kortrijk dit seizoen. Beveren moest daarna op zoek naar een gelijkmaker, maar met een man minder was dat niet makkelijk.

Campbell kreeg zelfs nog de kans om er 2-0 van te maken, maar hij miste andermaal. En zo kregen we toch nog wat hete standjes voor het doel van Ilic in het slot van de wedstrijd. De paniek was bijwijlen groot en het vertrouwen klein bij De Kerels, maar Kortrijk boekt wel een levensbelangrijke en broodnodige eerste overwinning van het seizoen. En zo komt alles wat dichter bij elkaar onderaan het klassement.