Club Brugge walst over zwak Genk heen en gaat met een uitstekend gevoel de interlandbreak in

Net voor de lange interlandbreak mocht Club Brugge in het eigen Jan Breydel KRC Genk ontvangen. En of ze er bij blauw-zwart zin in hadden om er een lap op te geven. In een volgepakt stadion ging een zwak KRC Genk met 3-0 de boot in. Een uitstekende start met 18 op 21 voor de troepen van Ivan Leko, terwijl Thorup en de zijnen met amper 9 punten achterblijven.

Bij de thuisploeg waren kersvers Rode Duivel Kyriani Sabbe en Hans Vanaken fit genoeg bevonden om aan de wedstrijd te beginnen. Ook Nicolo Tresoldi, die tegen Antwerp nog op de reservebank was begonnen, stond aan de aftrap.

Bij KRC Genk begon Noah Adedeji-Sternberg zoals verwacht in de basis. De vleugelspits had afgelopen zomer nog nadrukkelijk in de belangstelling van tegenstander Club Brugge gestaan. Al dan niet naar de zin van de Limburgers.

Dat Club Brugge met een overwinning Genk al op negen punten kon zetten, was meteen duidelijk in de beginfase. Ook het feit dat de Genkies dit seizoen nog geen uitoverwinning hadden geboekt, beloofde weinig goeds voor de bezoekers. De Limburgers kwamen amper aan voetballen toe en hadden het bijzonder lastig tegen een dominant Club.

Forbs zet Jan Breydel in vuur en vlam

Toch kregen ze vlak voor rust een uitgelezen kans om de wedstrijd opnieuw in evenwicht te brengen. Durosinmi zette Erenbjerg alleen voor Sommer, maar de Zwitser pakte uit met een geweldige redding. Net op een moment waarop Sommer de voorbije wedstrijden enkele steken had laten vallen, hield hij Club met een uitstekende save op voorsprong.

Die voorsprong was er na een kwartier spelen nochtans meer dan verdiend gekomen. Vanaken stuurde Forbs uitstekend de diepte in en de Portugees deed het vervolgens helemaal zelf. Aan de rand van de zestien zette hij Kayembe met een snelle beweging op het verkeerde been, waarna hij met een perfect geplaatst schot ook Brughmans kansloos liet: 1-0.





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Zelfs de vedediging scoort

In de tweede helft kregen we hetzelfde beeld als voor de rust. Club Brugge nam opnieuw het initiatief en leek al snel de voorsprong te verdubbelen. Het doelpunt van Tresoldi werd echter door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Geen nood voor blauw-zwart, want nog geen vijf minuten later was het wel raak. Op aangeven van Seys kopte Lee zijn eerste doelpunt voor Club Brugge tegen de netten.

En als een centrale verdediger scoort, mag zijn collega natuurlijk niet achterblijven. Dat moet Brandon Mechele gedacht hebben. De Rode Duivel kopte op zijn beurt de 3-0 binnen, opnieuw op aangeven van Seys. Een pijnlijke avond voor Genk dat achterblijft met een 9 op 21.