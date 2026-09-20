Datum: 20/09/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge walst over zwak Genk heen en gaat met een uitstekend gevoel de interlandbreak in
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| 53 reacties
Club Brugge walst over zwak Genk heen en gaat met een uitstekend gevoel de interlandbreak in
Foto: © photonews

Net voor de lange interlandbreak mocht Club Brugge in het eigen Jan Breydel KRC Genk ontvangen. En of ze er bij blauw-zwart zin in hadden om er een lap op te geven. In een volgepakt stadion ging een zwak KRC Genk met 3-0 de boot in. Een uitstekende start met 18 op 21 voor de troepen van Ivan Leko, terwijl Thorup en de zijnen met amper 9 punten achterblijven.

Bij de thuisploeg waren kersvers Rode Duivel Kyriani Sabbe en Hans Vanaken fit genoeg bevonden om aan de wedstrijd te beginnen. Ook Nicolo Tresoldi, die tegen Antwerp nog op de reservebank was begonnen, stond aan de aftrap.

Bij KRC Genk begon Noah Adedeji-Sternberg zoals verwacht in de basis. De vleugelspits had afgelopen zomer nog nadrukkelijk in de belangstelling van tegenstander Club Brugge gestaan. Al dan niet naar de zin van de Limburgers.

Dat Club Brugge met een overwinning Genk al op negen punten kon zetten, was meteen duidelijk in de beginfase. Ook het feit dat de Genkies dit seizoen nog geen uitoverwinning hadden geboekt, beloofde weinig goeds voor de bezoekers. De Limburgers kwamen amper aan voetballen toe en hadden het bijzonder lastig tegen een dominant Club.

Forbs zet Jan Breydel in vuur en vlam

Toch kregen ze vlak voor rust een uitgelezen kans om de wedstrijd opnieuw in evenwicht te brengen. Durosinmi zette Erenbjerg alleen voor Sommer, maar de Zwitser pakte uit met een geweldige redding. Net op een moment waarop Sommer de voorbije wedstrijden enkele steken had laten vallen, hield hij Club met een uitstekende save op voorsprong.

Die voorsprong was er na een kwartier spelen nochtans meer dan verdiend gekomen. Vanaken stuurde Forbs uitstekend de diepte in en de Portugees deed het vervolgens helemaal zelf. Aan de rand van de zestien zette hij Kayembe met een snelle beweging op het verkeerde been, waarna hij met een perfect geplaatst schot ook Brughmans kansloos liet: 1-0.

Forbs Carlos - Seys Joaquin
© photonews

Zelfs de vedediging scoort

In de tweede helft kregen we hetzelfde beeld als voor de rust. Club Brugge nam opnieuw het initiatief en leek al snel de voorsprong te verdubbelen. Het doelpunt van Tresoldi werd echter door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Geen nood voor blauw-zwart, want nog geen vijf minuten later was het wel raak. Op aangeven van Seys kopte Lee zijn eerste doelpunt voor Club Brugge tegen de netten.

En als een centrale verdediger scoort, mag zijn collega natuurlijk niet achterblijven. Dat moet Brandon Mechele gedacht hebben. De Rode Duivel kopte op zijn beurt de 3-0 binnen, opnieuw op aangeven van Seys. Een pijnlijke avond voor Genk dat achterblijft met een 9 op 21.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 7.4 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 66' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lee Hanbeom 90' 8.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/55 (89.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/56 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Seys Joaquin A A 90' 9.1 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 79' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Forbs Carlos  83' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Virgili Jan 84' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 11' -
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Coulibaly Samba 0'  
Spileers Jorne 24' 7.2 -
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 6'  
Lemarechal Felix 11' -
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 7'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 5.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 89' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tahirovic Benjamin   76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Ito Junya 64' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 64' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Bibout Aaron 26' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Roganovic Milan 1'  
Yokoyama Ayumu 14' -
Afriyie Jerry 26' 6.2 -
Meer statistieken
Heymans Daan 14' -
Herbeleef Club Brugge - KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 SK Beveren SK Beveren
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved