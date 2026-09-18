Datum: 18/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard
Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard
Foto: © photonews

KAA Gent heeft een geweldige zaak gedaan in de stand door in eigen huis met 2-1 te winnen van Standard de Liège. Een laat kopbaldoelpunt van Christian Burgess maakte het verschil in een bij momenten kolkende Planet Group Arena. De Buffalo's staan minstens voor eventjes alleen op kop in de rangschikking en leggen de druk bij Union, Club Brugge en Charleroi.

KAA Gent en Standard openden speeldag 7 in de Jupiler Pro League op vrijdagavond in een bijna uitverkochte Planet Group Arena. De Buffalo's konden met een overwinning minstens voor eventjes alleen leider worden in de stand, de bezoekers van hun kant konden de kloof met de top-4 een beetje dichten.

19-11 of 16-14 qua punten in de stand? Dat scheelt een slok op de borrel. En beide ploegen wisten dan ook wat er hen te doen stond. Bij de thuisploeg kreeg Matties Volckaert de voorkeur op Kyrell Wilson, bij de bezoekers vlogen Mohr en Nguene naar de bank ten koste van Drammeh en Lawrence.

KAA Gent begint vurig, maar krijgt deksel vlak voor rust op de neus

KAA Gent had meteen begrepen wat er moest gebeuren en trok volmondig ten strijde. Dat leverde een aantal kansen op, maar Epolo was in het eerste kwartier onverzettelijk en zo hield de Luikse doelman de 0-0 alsnog op het bord.

Het was ook opletten voor de bijwijlen snelle uitbraken van de Rouches, waarbij vooral Nielsen zeer bedrijvig was. Het voetbal was bij momenten zeker niet slecht, maar de doelpunten vielen al bij al toch een beetje uit de lucht gevallen.

Vergara Josué
© photonews

Eerst kon Vergara koelbloedig profiteren na balverlies van Fossey en Karamoko, op slag van rusten kon Nielsen van dichtbij een dekkingsfout van de Gentenaars afstraffen om de 1-1 tegen de touwen te koppen. En dus zou het in de tweede helft moeten gaan gebeuren.

Christian Burgess leidt de weg naar de leidersplaats voor KAA Gent

De tweede helft was voetballend gezien een stukje minder dan de eerste helft. En dus was het wachten tot er iemand de match opnieuw zou openbreken. Vergara en Nielsen probeerden hun tweede van de avond te scoren, maar dat lukte niet - inclusief knappe redding van Davy Roef onder zijn lat.

Vijf minuten voor tijd was het dan alsnog raak. Wie anders dan Christian Burgess kon met een rake kopbal moederziel alleenstaand een corner tegen de touwen drukken. KAA Gent blijft ook na dertien wedstrijden ongeslagen en is met 19 op 21 (even) alleen leider in de Jupiler Pro League.

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.62 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 27' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 8.18 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/57 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe   90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Volckaert Matties 71' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 71' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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De Vlieger Tibe A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/52 (90.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Araujo Tiago 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 54/59 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/11 (18.2%)
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Balikwisha Michel Ange 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Sonko Momodou 90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Vergara Josué 90' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Paskotsi Maksim 63' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Omgba Aimé 0'  
Wilson Kyrell 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 19' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
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Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0' 6.32  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Goore Hyllarion 19' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Seck El Hadji 0'  
Cisse Ibrahima 0' 6.45  
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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Fossey Marlon 87' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 34/46 (73.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Karamoko Ibrahim 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Hautekiet Ibe 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 66/73 (90.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 64/71 (90.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Nielsen Casper 90' 6.77 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/31 (54.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 21
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Trouillet Alexis 87' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 57/65 (87.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Touzghar Rayan 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 61/68 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Abid Adnane 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Eckert Ayensa Dennis-Yerai A 71' 6.66 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 2
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Drammeh Salieu 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 3' 5.96  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zeqiri Andi 0'  
Nguene Bernard 3' 6.58  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 19' 6.15 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Fosso Ryan 0'  
Herbeleef KAA Gent - Standard

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LIVE - De verwachte opstellingen van Gent en Standard: "Ze hebben goed ingekocht"

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10:30

KAA Gent en Standard openen op vrijdagavond tegen elkaar speeldag 7 in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag wie een goede zaak doet vlak voor de interlandbreak. Er mag...

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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