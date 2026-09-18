Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

KAA Gent heeft een geweldige zaak gedaan in de stand door in eigen huis met 2-1 te winnen van Standard de Liège. Een laat kopbaldoelpunt van Christian Burgess maakte het verschil in een bij momenten kolkende Planet Group Arena. De Buffalo's staan minstens voor eventjes alleen op kop in de rangschikking en leggen de druk bij Union, Club Brugge en Charleroi.

KAA Gent en Standard openden speeldag 7 in de Jupiler Pro League op vrijdagavond in een bijna uitverkochte Planet Group Arena. De Buffalo's konden met een overwinning minstens voor eventjes alleen leider worden in de stand, de bezoekers van hun kant konden de kloof met de top-4 een beetje dichten.

19-11 of 16-14 qua punten in de stand? Dat scheelt een slok op de borrel. En beide ploegen wisten dan ook wat er hen te doen stond. Bij de thuisploeg kreeg Matties Volckaert de voorkeur op Kyrell Wilson, bij de bezoekers vlogen Mohr en Nguene naar de bank ten koste van Drammeh en Lawrence.

KAA Gent begint vurig, maar krijgt deksel vlak voor rust op de neus

KAA Gent had meteen begrepen wat er moest gebeuren en trok volmondig ten strijde. Dat leverde een aantal kansen op, maar Epolo was in het eerste kwartier onverzettelijk en zo hield de Luikse doelman de 0-0 alsnog op het bord.

Het was ook opletten voor de bijwijlen snelle uitbraken van de Rouches, waarbij vooral Nielsen zeer bedrijvig was. Het voetbal was bij momenten zeker niet slecht, maar de doelpunten vielen al bij al toch een beetje uit de lucht gevallen.

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Eerst kon Vergara koelbloedig profiteren na balverlies van Fossey en Karamoko, op slag van rusten kon Nielsen van dichtbij een dekkingsfout van de Gentenaars afstraffen om de 1-1 tegen de touwen te koppen. En dus zou het in de tweede helft moeten gaan gebeuren.





Christian Burgess leidt de weg naar de leidersplaats voor KAA Gent

De tweede helft was voetballend gezien een stukje minder dan de eerste helft. En dus was het wachten tot er iemand de match opnieuw zou openbreken. Vergara en Nielsen probeerden hun tweede van de avond te scoren, maar dat lukte niet - inclusief knappe redding van Davy Roef onder zijn lat.

Vijf minuten voor tijd was het dan alsnog raak. Wie anders dan Christian Burgess kon met een rake kopbal moederziel alleenstaand een corner tegen de touwen drukken. KAA Gent blijft ook na dertien wedstrijden ongeslagen en is met 19 op 21 (even) alleen leider in de Jupiler Pro League.