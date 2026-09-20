Bassette zet Stayen op stelten: Westerlo duwt STVV dieper in de problemen

KVC Westerlo heeft zondagnamiddag een knappe overwinning behaald op het veld van een zwaar teleurstellend STVV. Doelpunten van Norman Bassette en Cisse Sandra maakten het verschil. De Limburgers speelden misschien wel hun zwakste wedstrijd van het seizoen.

STVV en Westerlo begonnen zondagmiddag scherp aan hun onderlinge duel op Stayen. De thuisploeg had zelfs al na amper vijftien seconden op voorsprong kunnen komen. Samed Bazdar kreeg ruimte om uit te halen, maar Andreas Jungdal stond meteen goed en hield Westerlo overeind.

Even later moest ook Kokubo voor het eerst aan de bak nadat hij zelf slordig had ingeleverd bij Congreve. De openingsfase ging goed op en neer, al zakte het tempo daarna snel weg. Beide ploegen hadden moeite om langere tijd de bal in eigen rangen te houden en vooral in het laatste derde ging het te vaak fout.

Bassette straft geklungel af

Na twintig minuten kwam STVV nog eens dicht bij een doelpunt. Araki probeerde het met een volley uit de draai, maar zag zijn poging maar net over gaan. Daarna begon Westerlo steeds nadrukkelijker de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Cisse Sandra kreeg na 28 minuten de grootste kans tot dan toe, maar oog in oog met Kokubo vond hij de Japanse doelman op zijn weg. Kort daarna moest Kokubo opnieuw redding brengen op een poging van Sakamoto. Westerlo voelde dat er iets te rapen viel en bleef doorduwen.

In de 36ste minuut was het dan wel raak. Hata ging zwaar in de fout en Norman Bassette profiteerde optimaal. De spits ging aan de haal met de bal, creëerde ruimte voor zichzelf en werkte knap af: 0-1. Daarna vierde hij nadrukkelijk richting de Truiense spionkop, met de vingers op de lippen. Ook de cornervlag werd uit de grond getrapt.





STVV raakte na die tegentreffer het noorden kwijt. De onnauwkeurigheden stapelden zich op en Westerlo bleef de gevaarlijkste ploeg. Het lage niveau en het slordige spel van de thuisploeg zorgden bij het rustsignaal voor stevig boegeroep van de eigen supporters.

Kort na de rust kreeg de thuisploeg een nieuwe dreun. Cisse Sandra knalde richting doel en zag zijn poging via het been an Taniguchi in doel verdwijnen. Westerlo in de wolken, STVV in de problemen. De thuisploeg wilde het meteen rechtzetten en zette druk naar voren, maar de kwaliteit was vaak ondermaats.

Westerlo kwam via Bassette zelfs dichter bij de 3-0 dan Sint-Truiden bij de aansluitingstreffer. De spits had het overigens een hele tijd aan de stok met verdediger Visar Musliu. Beide heren kregen geel voor hun gedrag.

Westerlo springt over STVV

Er vielen geen doelpunten meer en de tweede helft bloedde dood, waardoor 0-2 ook de eindstand werd. Westerlo pakt voor het eerst in lange tijd 9 op 9 en springt in het klassement over STVV naar de achtste plaats met tien punten. De Kanaries blijven 11e met acht eenheden in de stand.