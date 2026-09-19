3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht

KV Mechelen en Lommel SK hebben elkaar zaterdagavond op een scoreloos gelijkspel gehouden in Limburg. Langs beide kanten waren er genoeg kansen om te scoren, maar van efficiëntie was weinig sprake. Zo blijft Malinwa met 3 op 21 achter. Is dat genoeg voor het bestuur om coach Fred Vanderbiest te houden?

KV Mechelen en Lommel SK stonden zaterdagavond tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Bij Lommel kwamen Eyoma en Rommens in de ploeg voor Wouters en De Grand. Bij Malinwa verving Van Meirvenne Decherf.

De bezoekers begonnen als de betere ploeg aan de partij. Mechelen nam het initiatief en maakte al snel duidelijk dat het voor de drie punten naar Limburg was getrokken. Er werd veel druk uitgevoerd op de tegenstander wat het voetballen voor Lommel bijzonder moeilijk maakte.

Interessante eerste helft zonder doelpunten

Na een dik kwartier spelen slopen er steeds meer onnauwkeurigheden in het spel van Malinwa, waardoor Lommel zich steeds meer in de wedstrijd kon knokken. Zo werd de wedstrijd in evenwicht gebracht. Beide ploegen waren slordig, waardoor het spel goed op en af ging.

Langs beide kanten waar er kansen om te scoren, al moesten we vooral één moment van de thuisploeg noteren. Tom Reyners stond al bijna in het doel van de tegenstanders, maar kopte alsnog over doel. De Limburgers kwamen dichter bij een doelpunt maar wisten hun kansen niet te verzilveren voor de pauze.

Mechelen kwam beter uit de kleedkamer na de koffie, maar bleef moeiljkheden hebben met het creëren van echte uitgespeelde kansen. Op het uur besloot Vanderbiest om Benito Raman in de strijd te gooien, die met veel energie kon invallen.





Open wedstrijd wordt niet versierd met goals

Terwijl ook Lommel nog een grote kans had met spits Konadu, wist Mechelen niet te scoren tegen de promovendus. Zo eindigde de open wedstrijd verrassend genoeg op een 0-0-gelijkspel. Geen van beide ploegen is daar echt veel mee.

Mechelen blijft met 3 op 21 achter en bengelt op de voorlaatste plaats in het klassement. Lommel staat voorlopig 11e in het klassment met acht eenheden.