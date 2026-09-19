Lommel SK Lommel SK
0-0
KV Mechelen KV Mechelen
lomLommel SK
kvmKV Mechelen
Datum: 19/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Soeverein stadion
3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
| 6 reacties
3 op 21 voor KV Mechelen: Lommel en Malinwa houden elkaar in evenwicht
Foto: © photonews

KV Mechelen en Lommel SK hebben elkaar zaterdagavond op een scoreloos gelijkspel gehouden in Limburg. Langs beide kanten waren er genoeg kansen om te scoren, maar van efficiëntie was weinig sprake. Zo blijft Malinwa met 3 op 21 achter. Is dat genoeg voor het bestuur om coach Fred Vanderbiest te houden?

KV Mechelen en Lommel SK stonden zaterdagavond tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die allebei op zoek zijn naar een offensieve opsteker. Bij Lommel kwamen Eyoma en Rommens in de ploeg voor Wouters en De Grand. Bij Malinwa verving Van Meirvenne Decherf.

De bezoekers begonnen als de betere ploeg aan de partij. Mechelen nam het initiatief en maakte al snel duidelijk dat het voor de drie punten naar Limburg was getrokken. Er werd veel druk uitgevoerd op de tegenstander wat het voetballen voor Lommel bijzonder moeilijk maakte.

Interessante eerste helft zonder doelpunten

Na een dik kwartier spelen slopen er steeds meer onnauwkeurigheden in het spel van Malinwa, waardoor Lommel zich steeds meer in de wedstrijd kon knokken. Zo werd de wedstrijd in evenwicht gebracht. Beide ploegen waren slordig, waardoor het spel goed op en af ging.

Langs beide kanten waar er kansen om te scoren, al moesten we vooral één moment van de thuisploeg noteren. Tom Reyners stond al bijna in het doel van de tegenstanders, maar kopte alsnog over doel. De Limburgers kwamen dichter bij een doelpunt maar wisten hun kansen niet te verzilveren voor de pauze.

Mechelen kwam beter uit de kleedkamer na de koffie, maar bleef moeiljkheden hebben met het creëren van echte uitgespeelde kansen. Op het uur besloot Vanderbiest om Benito Raman in de strijd te gooien, die met veel energie kon invallen.

Open wedstrijd wordt niet versierd met goals

Terwijl ook Lommel nog een grote kans had met spits Konadu, wist Mechelen niet te scoren tegen de promovendus. Zo eindigde de open wedstrijd verrassend genoeg op een 0-0-gelijkspel. Geen van beide ploegen is daar echt veel mee.

Mechelen blijft met 3 op 21 achter en bengelt op de voorlaatste plaats in het klassement. Lommel staat voorlopig 11e in het klassment met acht eenheden. 

Opstellingen

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Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 7.72 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
van Duiven Jason   90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Eyoma Timothy 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 50/60 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Talvitie Juho 60' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
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Adewoye Shawn 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 58/62 (93.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 72' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
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Pelupessy Joey 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Rommens Nicolas 68' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 67/69 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Reyners Tom   90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Schoofs Lucas 90' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Konadu Don-Angelo 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola 0'  
Odede Elijah Olaniyi 0'  
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 18' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Dada-Mascoll Isaiah 0'  
Corthouts Niek 30' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gooijer Tristan 22' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 77' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike   90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 53/62 (85.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Michez Simion   77' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Praet Dennis   90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 87' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 60' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/37 (100%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 86' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/10 (40%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 30' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Lohunanu-Mbasi Malcolm 4' 6.43  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Corbanie Kobe 0'  
Decherf Marco   3' 6.29  
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Antonio Bill 13' 6.67 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
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Decoene Massimo 13' 6.14 -
  • Schoten op doel: 0/1
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 Speeldag 7
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OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren
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