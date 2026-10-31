De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

STVV krijgt zondag OH Leuven over de vloer en voor coach Frédéric De Meyer is de opdracht duidelijk. De Kanaries staan momenteel dertiende en willen voor eigen publiek absoluut opnieuw aanknopen met een overwinning.

Bij Het Belang van Limburg benadrukt De Meyer dat STVV niet te veel vooruit mag kijken naar het drieluik met OHL, Brann Bergen en Zulte Waregem. “Drie matchen waarin we punten kunnen pakken, maar ik heb er fors op gehamerd dat we wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken.”

Voor de wedstrijd tegen OH Leuven legt De Meyer de lat hoog. “Thuis tegen OHL moéten we vol voor die zege gaan. Iedereen ziet waar we staan in het klassement. Dertiende, dat is niet de plaats waar we thuishoren. Komt daarbij dat we voor eigen publiek spelen, dan zijn er geen excuses.”

De trainer waarschuwt wel voor de kwaliteiten van OHL, dat volgens hem snelheid en fysieke kracht in de ploeg heeft. Toch wil De Meyer vooral naar zijn eigen team kijken.

Als STVV dezelfde energie haalt als in de voorbije vier wedstrijden, ziet hij voldoende mogelijkheden. “Dit STVV moet durven voetballen, meters maken, duels winnen. Als dat lukt, komt het goed, anders niet”, klinkt het duidelijk.

Vanwesemael ontbreekt

STVV moet zondag wel zonder Robert-Jan Vanwesemael aan de aftrap komen. De flankspeler is geschorst na zijn rode kaart tegen Club Brugge en was volgens De Meyer de voorbije weken belangrijk met zijn loopacties en voorzetten.





Zijn afwezigheid moet door anderen worden opgevangen. Daarbij ziet De Meyer alvast enkele positieve signalen. “Muja voelt zich weer topfit, dat is een versterking. En spelers als Sissako en Soèllé Soèllé verkeren evenzeer in een uitstekende vorm.”