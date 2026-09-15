Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

Anderlecht begint woensdagavond aan zijn Europa League-campagne met een stevige opdracht tegen Olympique Lyon. Coach Vitor Bruno verwacht een wedstrijd op hoog niveau en heeft veel respect voor de Franse tegenstander, maar wil tegelijk dat zijn ploeg trouw blijft aan de eigen principes.

Volgens Bruno is Lyon vooral sterk omdat het verschillende systemen kan gebruiken zonder aan herkenbaarheid in te boeten. “Ze hebben een erg ervaren ploeg. Ze hebben gestreden om in de Champions League te zitten en kunnen veel variëren”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Net die combinatie van flexibiliteit en duidelijke automatismen maakt indruk op de Portugese coach.

“Ze wisselen geregeld van structuur, maar toch zijn ze consistent in hun dynamiek en spelprincipes.” Bruno ziet daarin zelfs een voorbeeld voor wat hij zelf bij Anderlecht wil opbouwen.

Bruno wil Anderlecht moeilijk leesbaar maken

De coach wil dat zijn eigen spelers perfect weten wat er van hen verwacht wordt, terwijl tegenstanders net moeite moeten hebben om Anderlecht te voorspellen. “Ik wil iets soortgelijks uitbouwen. Dat wij voorspelbaar zijn voor onze eigen jongens, maar onvoorspelbaar voor de tegenstand.”

Volgens Bruno kan dat op Europees niveau een belangrijk wapen worden. Wanneer een tegenstander zich voorbereidt op één bepaalde structuur en tijdens de wedstrijd plots iets anders voorgeschoteld krijgt, kan dat voor twijfel zorgen. “Als je iets voorbereidt en je komt iets anders tegen, is dat moeilijker.”

Toch heeft Anderlecht zijn voorbereiding voor Lyon niet volledig omgegooid. Bruno benadrukt dat hij zijn spelers niet met extra informatie heeft overladen en ook geen andere aanpak heeft gekozen dan voor eerdere wedstrijden.



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Geen speciale behandeling voor Lyon

“We zijn voor deze match niks anders gaan doen dan hiervoor. Geen extra info, geen andere gedragingen”, legt Bruno uit. Hij weet wel dat Lyon over een brede kern beschikt en volgens hem nauwelijks aan niveau inboet wanneer er andere spelers aan de aftrap verschijnen.

“Ik verwacht een moeilijke match, maar ik denk dat zij dat ook denken.” Anderlecht wil dus niet alleen overleven, maar Lyon zelf ook problemen bezorgen. Over de Europese ambities van de Fransen wil Bruno nog geen grote voorspellingen doen. “Stap voor stap. Morgen staan de eerste drie punten op het spel, en dan zien we het wel.”

Voor Anderlecht wordt het meteen een interessante graadmeter. Tegen een ploeg die Bruno zelf als voorbeeld gebruikt voor tactische flexibiliteit, krijgt paars-wit de kans om te tonen hoe ver het eigen proces intussen staat.