De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom

Anderlecht haalde met Thelo Aasgaard geen speler binnen die al jarenlang de grote man is bij een Europese topclub. Daarvoor is zijn parcours te grillig. Maar misschien is dat net waarom de transfer interessant is. De Noor van Rangers is 24, heeft al behoorlijk wat meegemaakt en toch moet zijn beste periode (hopelijk) nog komen.

Dat is ook precies de gok die Anderlecht neemt. Aasgaard komt voorlopig op huurbasis naar Brussel, met een aankoopoptie van naar verluidt zo'n 7 miljoen euro. Paars-wit hoeft dus niet meteen de volledige som op tafel te leggen.

Eerst bekijken of de Noor ook in de Jupiler Pro League brengt wat hij in Engeland, Schotland en bij Noorwegen al bij momenten heeft laten zien. En daar zit behoorlijk wat potentieel in.

Hij is geen klassieke nummer tien

Wie Aasgaard alleen als een creatieve nummer tien bekijkt, doet hem eigenlijk tekort. Hij wil veel lopen, duikt op in de zestien en heeft een neus voor doelpunten. Bij Wigan kwam hij in 163 wedstrijden aan 30 goals en 11 assists. Bij Rangers zat hij vorig seizoen in de competitie aan zeven doelpunten en vier assists.

Dat zijn geen cijfers waarmee je meteen een Europese toptransfer versiert, maar voor een aanvallende middenvelder zijn ze wel interessant.

Bovendien heeft hij iets wat Anderlecht niet zomaar in overvloed heeft: de bereidheid om zelf iets te forceren. Aasgaard dribbelt, zoekt duels op en wordt geregeld foutief afgestopt. Hij is niet het type dat negentig minuten tussen de lijnen blijft wachten tot iemand hem aanspeelt. Dat past bij het soort speler waar Anderlecht deze zomer naar zocht.



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Zijn WK was een verrassing voor iedereen

Misschien nog interessanter is dat Aasgaard deze zomer gewoon op het WK stond met Noorwegen. Hij was daar niet eens de meest voor de hand liggende naam in de selectie. Noorse analisten noemden hem vooraf een verrassing en zagen in hem vooral iemand die iets anders kon brengen.

En tegen Frankrijk liet hij dat ook zien. Noorwegen verloor met 4-1, maar Aasgaard maakte wel het Noorse doelpunt. Hij ging zijn man voorbij en werkte vervolgens rustig af. Het was geen moment waarop hij plots een hele wedstrijd domineerde, maar wel zo'n actie die verklaart waarom bondscoach Ståle Solbakken hem meenam.

Solbakken wees eerder ook op zijn veelzijdigheid en het feit dat hij op verschillende posities uit de voeten kan. Dat is voor Anderlecht belangrijk. Vítor Bruno heeft een speler die voor chaos kan zorgen in een verdediging.

Maar er zit ook een reden achter zijn prijskaartje

Anderlecht moet wel opletten met de verwachtingen. Aasgaard komt niet uit Brussel aan als een afgewerkt product.

Zijn eerste seizoen bij Rangers verliep bijvoorbeeld niet zoals gehoopt. Hij kende goede momenten, maar ook periodes waarin hij zijn basisplaats verloor. In Schotland waren er bovendien vragen over zijn beslissingen en zijn regelmaat. Dat is waarschijnlijk ook een deel van de reden waarom Rangers bereid is hem eerst uit te lenen.

En precies daar wordt deze transfer interessant. Anderlecht betaalt niet voor wat Aasgaard vandaag al is. Het betaalt voor de mogelijkheid dat hij de speler wordt die hij op bepaalde momenten al heeft laten zien te kunnen zijn.

Als Vítor Bruno erin slaagt om daar meer regelmaat in te krijgen, kan de aankoopoptie van ongeveer 7 miljoen euro er binnen een jaar heel anders uitzien. Hij moet alleen nog bewijzen dat hij al die elementen ook week na week kan combineren.

En dat is net de reden waarom Anderlecht hem liever haalde dan nog eens 8 à 10 miljoen euro neer te leggen voor een speler die zich nog volledig moet bewijzen. Bij Aasgaard weet je tenminste al dat er iets in zit. Nu moet Bruno eruit krijgen wat er nog niet altijd uitkomt.