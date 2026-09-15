De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 3 reacties
De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht haalde met Thelo Aasgaard geen speler binnen die al jarenlang de grote man is bij een Europese topclub. Daarvoor is zijn parcours te grillig. Maar misschien is dat net waarom de transfer interessant is. De Noor van Rangers is 24, heeft al behoorlijk wat meegemaakt en toch moet zijn beste periode (hopelijk) nog komen.

Dat is ook precies de gok die Anderlecht neemt. Aasgaard komt voorlopig op huurbasis naar Brussel, met een aankoopoptie van naar verluidt zo'n 7 miljoen euro. Paars-wit hoeft dus niet meteen de volledige som op tafel te leggen.

Eerst bekijken of de Noor ook in de Jupiler Pro League brengt wat hij in Engeland, Schotland en bij Noorwegen al bij momenten heeft laten zien. En daar zit behoorlijk wat potentieel in.

Hij is geen klassieke nummer tien

Wie Aasgaard alleen als een creatieve nummer tien bekijkt, doet hem eigenlijk tekort. Hij wil veel lopen, duikt op in de zestien en heeft een neus voor doelpunten. Bij Wigan kwam hij in 163 wedstrijden aan 30 goals en 11 assists. Bij Rangers zat hij vorig seizoen in de competitie aan zeven doelpunten en vier assists.

Dat zijn geen cijfers waarmee je meteen een Europese toptransfer versiert, maar voor een aanvallende middenvelder zijn ze wel interessant.

Bovendien heeft hij iets wat Anderlecht niet zomaar in overvloed heeft: de bereidheid om zelf iets te forceren. Aasgaard dribbelt, zoekt duels op en wordt geregeld foutief afgestopt. Hij is niet het type dat negentig minuten tussen de lijnen blijft wachten tot iemand hem aanspeelt. Dat past bij het soort speler waar Anderlecht deze zomer naar zocht.

Lees ook... Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

Zijn WK was een verrassing voor iedereen

Misschien nog interessanter is dat Aasgaard deze zomer gewoon op het WK stond met Noorwegen. Hij was daar niet eens de meest voor de hand liggende naam in de selectie. Noorse analisten noemden hem vooraf een verrassing en zagen in hem vooral iemand die iets anders kon brengen.

En tegen Frankrijk liet hij dat ook zien. Noorwegen verloor met 4-1, maar Aasgaard maakte wel het Noorse doelpunt. Hij ging zijn man voorbij en werkte vervolgens rustig af. Het was geen moment waarop hij plots een hele wedstrijd domineerde, maar wel zo'n actie die verklaart waarom bondscoach Ståle Solbakken hem meenam.

Solbakken wees eerder ook op zijn veelzijdigheid en het feit dat hij op verschillende posities uit de voeten kan. Dat is voor Anderlecht belangrijk. Vítor Bruno heeft een speler die voor chaos kan zorgen in een verdediging.

Maar er zit ook een reden achter zijn prijskaartje

Anderlecht moet wel opletten met de verwachtingen. Aasgaard komt niet uit Brussel aan als een afgewerkt product.

Zijn eerste seizoen bij Rangers verliep bijvoorbeeld niet zoals gehoopt. Hij kende goede momenten, maar ook periodes waarin hij zijn basisplaats verloor. In Schotland waren er bovendien vragen over zijn beslissingen en zijn regelmaat. Dat is waarschijnlijk ook een deel van de reden waarom Rangers bereid is hem eerst uit te lenen.

En precies daar wordt deze transfer interessant. Anderlecht betaalt niet voor wat Aasgaard vandaag al is. Het betaalt voor de mogelijkheid dat hij de speler wordt die hij op bepaalde momenten al heeft laten zien te kunnen zijn.

Als Vítor Bruno erin slaagt om daar meer regelmaat in te krijgen, kan de aankoopoptie van ongeveer 7 miljoen euro er binnen een jaar heel anders uitzien. Hij moet alleen nog bewijzen dat hij al die elementen ook week na week kan combineren.

En dat is net  de reden waarom Anderlecht hem liever haalde dan nog eens 8 à 10 miljoen euro neer te leggen voor een speler die zich nog volledig moet bewijzen. Bij Aasgaard weet je tenminste al dat er iets in zit. Nu moet Bruno eruit krijgen wat er nog niet altijd uitkomt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Lyon live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lyon
Thelo Aasgaard

Meer nieuws

Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno

09:00
8
Duizenden Anderlecht-fans in onzekerheid: mogen ze straks wel op Europese verplaatsing?

Duizenden Anderlecht-fans in onzekerheid: mogen ze straks wel op Europese verplaatsing?

07:20
Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede

Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede

11:30
1
Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer

Ongeziene taferelen in derby: speler verliest meerdere tanden na zware klap van hoofdtrainer

13:30
Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak

Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak

22:30
2
Handsregel opnieuw onder vuur: "Misschien moeten we het omdraaien"

Handsregel opnieuw onder vuur: "Misschien moeten we het omdraaien"

11:00
1
"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije

"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije

12:50
1
Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko

Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko

12:30
1
Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?

Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars?

10:30
Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?

Wordt dit de opvolger van Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk?

10:00
1
Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens

Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens

09:50
8
Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"

Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"

09:30
Premier League krijgt pijnlijk VAR-antwoord na Manchester Derby: "Dit is alarmerend"

Premier League krijgt pijnlijk VAR-antwoord na Manchester Derby: "Dit is alarmerend"

08:30
6
Zorgen om Romelu Lukaku stijgen, vreemde situatie helpt hem ook niet

Zorgen om Romelu Lukaku stijgen, vreemde situatie helpt hem ook niet

08:00
1
KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord

KAA Gent grijpt vroeg in en houdt aanvallend talent tot 2030 aan boord

07:00
Hein Vanhaezebrouck ziet JPL-club de mist ingaan: "Dat is onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar"

Hein Vanhaezebrouck ziet JPL-club de mist ingaan: "Dat is onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar"

23:00
KRC Genk ontsnapt aan bijzonder nadeel tegen KAA Gent en Lardot begrijpt waarom

KRC Genk ontsnapt aan bijzonder nadeel tegen KAA Gent en Lardot begrijpt waarom

22:00
2
Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

21:30
Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

21:00
Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

20:40
Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

20:30
9
FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

19:00
Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

20:00
10
Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

19:30
24
Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

18:00
3
Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

19:15
6
OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

18:21
1
De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

17:30
2
Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

17:00
Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

16:30
"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

16:00
8
Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

14/09
6
🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

15:30
14
Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

15:00
Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

14:00
Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

14:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 16/09 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 16/09 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 16/09 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 16/09 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 16/09 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 16/09 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16/09 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 16/09 Bialystok Bialystok
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 16/09 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 17/09 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 17/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 17/09 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 17/09 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 17/09 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 17/09 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 17/09 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 17/09 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 17/09 Torreense Torreense

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Handsregel opnieuw onder vuur: "Misschien moeten we het omdraaien" Stigo12 Stigo12 over Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko BrechtB BrechtB over "Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije André Coenen André Coenen over 🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk Borak Borak over Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Clublegende van Manchester United twijfelt sterk aan Senne Lammens Geert66 Geert66 over Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-spelers moeten serieus wennen: dit is de nieuwe aanpak onder Vitor Bruno Stigo12 Stigo12 over De transfer van Anderlecht die binnen een jaar heel anders kan worden bekeken: dit is waarom André Coenen André Coenen over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved