Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend
Foto: © photonews
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Sébastien Pocognoli heeft niet tot vrijdag gewacht, zoals Mark van Bommel dat wel doet. De voormalige trainer van Union SG en AS Monaco maakte dinsdag al zijn eerste selectie bekend als nieuwe bondscoach van Schotland. Hij wil meteen een nieuw hoofdstuk beginnen en riep vijf nieuwe spelers op.

“Het belangrijkste is dat ik spelers selecteer in functie van de speelstijl die ik op het veld wil brengen. Eerlijk gezegd zou ik deze lijst nog kunnen uitbreiden, maar ik moet keuzes maken. Dat sommige spelers er niet bij zijn, kan te maken hebben met de speelstijl, blessures of hun aantal speelminuten bij de club”, vertelde de Luikenaar op zijn persconferentie.

Robbie Ure, ex-RSCA Futures, krijgt oproep van Pocognoli

Een van de nieuwe namen is Robbie Ure. De 22-jarige voormalige spits van de RSCA Futures trok deze zomer voor 6,5 miljoen euro naar Sevilla. Pocognoli haalt ook Oli McBurnie terug bij de nationale ploeg. De aanvaller van Hull City werd sinds 2021 niet meer opgeroepen.

“Ik denk dat we een goede mix hebben tussen ervaren spelers, nieuwe gezichten, jongeren en jongens die na lange tijd terugkeren. Om die nieuwkomers goed op te vangen, is het belangrijk dat er ervaren spelers naast hen staan die het DNA en de cultuur van de Schotse nationale ploeg kunnen doorgeven. De speelstijl moet ik zelf aanbrengen.”

Twaalf WK-gangers ontbreken

Twaalf spelers die door Steve Clarke werden geselecteerd voor het WK zijn er nu niet bij. Scott McTominay, Lawrence Shankland en Che Adams zijn geblesseerd, terwijl doelman Craig Gordon stopte als international.

John Souttar, Anthony Ralston, Grant Hanley, Dominic Hyam, Tyler Fletcher, Lyndon Dykes, George Hirst en Ross Stewart ontbreken dan weer om sportieve redenen.

Pocognoli kan wel opnieuw rekenen op Billy Gilmour en Luke Graham. Ook verschillende spelers met een dubbele nationaliteit die voor Schotland kozen, werden opgenomen in de selectie.

“Ik hoef spelers niet te overtuigen om voor het land uit te komen. Als ik dat bij bepaalde spelers wel moet doen, dan zullen ze niet bij ons zijn”, was Pocognoli duidelijk.

Eerste selectie van Pocognoli bij Schotland

Doelmannen: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City).

Verdedigers: Luis Binks (Brøndby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Middenvelders: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese).

Aanvallers: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Hearts).

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