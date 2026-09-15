Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

Antoine Sibierski heeft RSC Anderlecht tijdens de voorbije zomermercato een nieuw gezicht gegeven. En dat mag gerust letterlijk genomen worden. De Fransman breekt daarmee met de werkwijze van zijn voorgangers.

De voorbije seizoenen waren het Jesper Fredberg en Olivier Renard die de kern van RSC Anderlecht hebben samengesteld. Het resultaat van hun werk? Beide heren werken niet langer in het Lotto Park.

Sinds enkele maanden is Antoine Sibierski aan de slag als sportief directeur van paars-wit. De Fransman haalde tijdens de voorbije zomermercato elf nieuwkomers naar Brussel.

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Sibierski koos daarbij voor een werkwijze die volledig nieuw is voor Anderlecht. Dé voornaamste verandering: de sportief directeur hakt dan wel nog de definitieve knoop door, maar speelt niet langer soloslim.

Anno 2026 speelt scouting een héél belangrijke rol in het Lotto Park. De voorbije maanden werd de scoutingcel volledig gemoderniseerd onder het impuls van David Verwilghen en Hugo Rios-Neto.

Antoine Sibierski hakt de knopen door, maar speelt géén solo slim

Beide heren kwam in de loop van vorig seizoen naar Brussel. Verwilghen werd weggeplukt bij RAAL La Louvière en draagt bij Anderlecht de titel van Scouting & Recruitment Director. Rios-Neto werd als Recruitment Data Specialist opgepikt bij Orlando City.





Beide heren zetten niét in op klassieke scouting. Anderlecht zetto anno 2026 in op spelersdata én statistische modellen om interessante spelersprofielen te ontdekken. Vervolgens doet paars-wit een beroep op zogenaamde freelancers om de spelers ter plaatse te beoordelen.

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En ook die freelancers worde niet lukraak gekozen. De Scandinavische markt wordt in de gaten gegouden door Erik Zetterberg. Jawel, zoon van clubicoon Pär Zetterberg. Abdou Cissohho (voormalige teammanager van Anderlecht, nvdr.) is dan weer de man die de Afrikaanse markt voor zijn rekening neemt.

Het team bestaat in totaal uit een scoutingapparaat van vier personen, aangevuld door een twintigtal gekende freelancers. Op die manier slaagt Anderlecht erin om de volledige wereldbol in de spreekwoordelijke gaten te houden.

En nu moét Vitor Bruno er een team van maken

En dat levert voorlopig op. Onder anderen Lukas Ambros, Romeo Aman en Marten Winkler zijn aanwinsten die rechtstreeks via de manier van werken zijn aangetrokken. Het is aan Vitor Bruno om daar nu ook resultaten aan te koppelen.