Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

Bayern München werkt aan een toptransfer. De Duitse grootmacht wil een nieuwe poging doen om Florian Wirtz naar München te halen. Tweede keer, goede keer voor Vincent Kompany?

Florian Wirtz verruilde vorige zomer Bayer 04 Leverkusen voor Liverpool FC. The Reds hoestten maar liefst 125 miljoen euro op om 23-jarige Duitser Het Kanaal te laten oversteken.

Liverpool had dan ook torenhoge verwachtingen van hun nieuwe nummer tien. Wirtz was vorig seizoen quasi altijd een basisspeler op Anfield Road, maar de Duitser slaagde er niet in om zijn stempel te drukken.

Florian Wirtz verkoos Liverpool FC boven Bayern München

Ook Bayern München had destijds concrete interesse in Wirtz. De aanvallende middenvelder verkoos een verhuis naar de Premier League echter boven een transfer naar Der Rekordmeister.

Al heeft Bayern München de hoop niet opgeheven. De Engelse én Duitse media melden dat Bayern München navraag heeft gedaan naar de beschikbaarheid van Wirtz. De Duitsers zijn niet kansloos. Al moeten we er wél bijschrijven dat het géén eenvoudige queeste zal worden.

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Der Rekordmeister onderzoekt de mogelijkheid om Wirtz komende winter of tijdens de zomermercato alsnog naar München te halen. Al zal de kans op slagen van die opdracht uiteraard afhangen van de prestaties van de Duitser de komende maanden.





Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Wirtz op honderd miljoen euro. Al kunnen we nu al met zekerheid stellen dat er minstens 125 miljoen euro nodig zal zijn om de aanvallende middenvelder weg te halen uit Liverpool.