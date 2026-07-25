Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid
Foto: © photonews
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Arsenal zou wel eens één van de grootste transfers van de komende zomer kunnen voorbereiden. Volgens The Athletic volgen de Gunners de contractsituatie van Vinicius Junior bij Real Madrid op de voet en zijn ze bereid toe te slaan als de Braziliaan zijn aflopende verbintenis niet verlengt.

De 26-jarige flankaanvaller heeft nog slechts één jaar contract in het Santiago Bernabéu en voorlopig is er nog geen doorbraak in de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst. Dat zorgt ervoor dat verschillende Europese topclubs hun kans ruiken, met Arsenal op kop.

Druk op Real Madrid is groot

Van concrete onderhandelingen tussen de clubs is voorlopig nog geen sprake, maar de interesse leeft op alle niveaus binnen de Londense club. Vinicius geldt als één van de absolute topkandidaten om de aanval van de Premier League-kampioen een nieuwe kwaliteitsinjectie te geven.

Voor Real Madrid dreigt de situatie stilaan penibel te worden. De Koninklijke wil absoluut vermijden dat één van zijn sterspelers over een jaar transfervrij de deur uitwandelt. Bovendien heeft Vinicius recht op een aanzienlijke loyaliteitsbonus als hij zijn huidige contract uitdoet, wat de druk op de club alleen maar vergroot.

Ondanks een teleurstellend seizoen voor Real Madrid bleef de Braziliaan individueel indruk maken. De Spaanse grootmacht eindigde voor het tweede jaar op rij zonder prijs en moest in La Liga opnieuw de duimen leggen voor Barcelona, maar Vinicius was toch goed voor 22 doelpunten in alle competities.

Transfersoap op komst?

Ook op het voorbije WK bevestigde hij zijn klasse. De Braziliaan speelde alle vijf de wedstrijden van de Seleção en vond vier keer de weg naar doel. Pas in de achtste finales kwam er een einde aan het toernooi na een verrassende uitschakeling tegen Noorwegen.

Sinds zijn overstap van Flamengo naar Real Madrid in 2018 groeide Vinicius uit tot één van de gezichtsbepalende spelers van de club. In 375 officiële wedstrijden verzamelde hij indrukwekkende cijfers met 128 doelpunten en 100 assists.

Of Arsenal erin slaagt om de Braziliaan daadwerkelijk naar de Premier League te halen, is voorlopig nog hoogst onzeker. Veel zal afhangen van de contractonderhandelingen in Madrid. Blijft een akkoord uit, dan dreigt de transfermarkt er opnieuw een absolute topsoap bij te krijgen.

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