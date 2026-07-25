Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi
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In het jeugdvoetbal zijn toptransfers de laatste jaren ook schering en inslag. En daarbij worden ook al eens gevoelige overstappen gemaakt. Het is niet anders deze zomer, met ook een opvallende deal tussen Standard en Charleroi.

Standard en Charleroi zijn kemphanen pur sang. De wedstrijden van afgelopen seizoen waren heel vurig en ook de supporters roerden zich enorm tijdens de matchen, waardoor beide ploegen zware straffen moeten vrezen richting de toekomst.

Ondertussen zitten beide ploegen ook professioneel in elkaars vaarwater. Terwijl de Brusselse clubs – en dan vooral de laatste jaren Union SG – het goed doen, blijft het Waalse voetbal bij momenten wat achter. Charleroi speelde wel eens Europees voetbal vorig jaar, maar ook dat was snel voorbij.

Wie is Ortega Gisa Ganza?

De Zebra’s komen zo wel steeds meer uit de schaduw van Standard, maar de ‘Waalse derby’ blijft altijd iets speciaal. En dus is het ook speciaal als een speler van de ene club rechtstreeks naar de andere trekt, al is dat de voorbije jaren toch al een paar keer voorgevallen.

Nu heeft Standard de Liège alvast een topdeal weten af te sluiten door Ortega Gisa Ganza in huis te halen. Dat is een 17-jarige verdedigende middenvelder met Rwandese roots en paspoort, een goede rechtervoet en een verleden bij de jeugd van Charerleroi.

Speler van Charleroi trekt naar Standard

Daar wordt hij transfervrij opgepikt door Standard. Bij de Rouches moet hij via de U18 en de andere jeugdploegen proberen op te klimmen richting SL16 en de A-kern. In het verleden speelde hij ook al bij onder meer RAEC Mons en RAFC Cuesmes en SC Montignies.

Hij lijkt nu klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière stilaan. De speler zijn idool was een paar jaar geleden nog Cristiano Ronaldo, die hij momenteel kan zien schitteren op het Wereldkampioenschap. Een verre droom voor Ortega Gisa zelf? Tot op heden zit hij nog niet bij de nationale jeugdploegen van België noch Rwanda in ieder geval.

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