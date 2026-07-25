Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels heeft in België voor heel wat discussie gezorgd. Na het snelle vertrek van Rudi Garcia vragen veel supporters zich af of de Nederlander wel de juiste man is om België naar het WK van 2030 te leiden.

In Nederland en Duitsland klinkt echter een heel ander geluid. Journalisten die Van Bommel jarenlang van dichtbij volgden, geloven dat de KBVB een uitstekende keuze heeft gemaakt.

Rik Eifrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, noemt de beslissing van de Belgische voetbalbond zelfs "een meesterzet". "De Rode Duivels blijven een groot voetballand en dat een Nederlander bondscoach mag worden, wordt hier als een enorme eer beschouwd", zegt hij bij Sudinfo. Volgens Eifrink past de functie bovendien perfect bij de huidige fase in de carrière van Van Bommel.

Vroeger wilde hij alles zelf controleren

Dat vertrouwen is opvallend, want Van Bommel kende als trainer ook moeilijke periodes. Zijn passages bij PSV en Wolfsburg eindigden allebei met een ontslag. Toch vindt Eifrink dat de Nederlander sindsdien een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

"Vroeger wilde hij alles zelf controleren, tot in de kleinste details. Vandaag focust hij zich veel meer op de grote lijnen en durft hij te vertrouwen op de specialisten rond hem. Zijn tactische kwaliteiten zijn nooit in twijfel getrokken, maar hij heeft geleerd verantwoordelijkheden te delen."

Ook als mens ziet de Nederlandse journalist een groot verschil. "Als ik hem vandaag spreek, zie ik een totaal andere man. Veel volwassener en ook als trainer veel rijper dan zeven jaar geleden. Zijn peoplemanagement is enorm verbeterd. Een bondscoach moet een volledige spelersgroep overtuigen en iedereen perspectief bieden. Ik denk dat hij daar enorme stappen in heeft gezet."

Wolfsburg had zich vergist in Van Bommel

Ook in Duitsland wordt zijn verleden genuanceerd bekeken. Thomas Hiete, journalist van Kicker, vindt dat Van Bommel te streng beoordeeld werd op zijn korte periode bij Wolfsburg. "Het was een misverstand van beide kanten. Wolfsburg had zich vergist in het profiel van Van Bommel", zegt hij. "Geen enkele trainer die na hem kwam, heeft het beter gedaan. Dat toont aan dat de problemen veel dieper zaten dan alleen de coach."

Hiete kijkt dan ook met veel interesse uit naar het avontuur van Van Bommel bij de Rode Duivels. "Los van de vergelijking met Domenico Tedesco ben ik vooral benieuwd hoe Mark van Bommel deze uitdaging zal aanpakken."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Antwerp
België

Meer nieuws

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

Kortrijk en Antwerp spelen gelijk, Thorgan Hazard al meteen trefzeker voor Lens tegen Charleroi

15:50
Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

Loïs Openda zijn nieuwe club, loon en overeenkomst voor maar liefst vijf jaar liggen op straat

14:45
OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

OFFICIEEL: Westerlo haalt jong Danish Dynamite in huis

14:16
Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

Zware transferbom op komst? Arsenal wil absolute wereldster van Real Madrid

14:55
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Lantaki - Vukanić - David

13:30
Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal

09:30
9
Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

14:00
OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

OFFICIEEL: KV Mechelen verhuurt jonge linksachter (ex-Anderlecht) aan Nederlandse club

13:30
Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond

12:00
6
Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos

07:20
6
Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

11:30
Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

Sven Jacques wordt zelf aandeelhouder van Antwerp FC én vertelt wat de nieuwe filosofie zal worden

07:00
3
Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

11:00
Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

Makelaar Romelu Lukaku zet Napoli onder druk met klare taal en steek richting de club

10:21
Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring"

23:00
11
Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden

10:00
6
Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

Anderlecht heeft concurrent voor Augustinsson op het oog

09:00
1
Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

08:00
1
Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

Real Madrid slaat dubbelslag? Na Rodri lonkt nu ook wereldtalent van 130 miljoen euro

08:30
Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

Toby Alderweireld heeft meteen enkele belangrijke zaken te zeggen over Mark van Bommel

24/07
3
Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

Niét wonen en leven in Knokke, maar deze troefkaart van Club Brugge overtuigde Yann Sommer

22:00
6
'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

'Al Hilal verdubbelt (!) bod van AS Roma en haalt Nederlands international naar Midden-Oosten'

22:30
1
Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

Geen 150, maar 200 miljoen (!) euro: 'Real Madrid drukt door, Bayern is al op zoek naar vervanger van Olise'

21:30
6
Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

Chef Voetbal van BILD kondigt meteen volgende stap van De Cat aan: 'Bayern München kijkt van dichtbij mee'

21:00
2
OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

OVERZICHT: Hier is het Belgisch voetbal komend seizoen te zien én we geven meteen de prijzen mee

20:00
5
Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

Sibierski gaat het paars-witte transferrecord breken: 'Anderlecht biedt tien miljoen euro voor flankaanvaller'

20:40
7
'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

'Barcelona biedt Ferran Torres in allerijl contractverlenging aan, PSG wil de deal kapen'

20:20
OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

OFFICIEEL: Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach, volledige staf bekend met enkele opvallende namen

24/07
15
Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

Wat is er aan de hand met Rode Duivel? 'Debast voor veertig miljoen euro aangeboden in Engeland'

19:40
1
'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

'Met dit héél lucratieve aanbod heeft Besiktas Mo Salah helemaal overtuigd om naar Turkije te verhuizen'

19:20
1
Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

Dit is waarom Club Brugge 'nee' zei tegen 35 miljoen euro voor Tresoldi

18:00
Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

Vitor Bruno heeft een duidelijk statement gemaakt bij Anderlecht: slecht nieuws voor sommigen

18:30
'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

'Influencer' en voormalig adultster Mia Khalifa haalt zich woede van heel Argentinië op de hals

17:30
4
Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert

16:04
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/07: Vandevoordt - Gulácsi

17:00
Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

Uitstekend nieuws wordt bevestigd voor Maarten Vandevoordt

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

William Wallace William Wallace over Philippe Albert zet meteen druk op Mark van Bommel én Belgische voetbalbond: "Ik verwacht een verklaring" .. .. over Club Brugge zal met heel wat minder vrede moeten nemen dan een jaar geleden: transfer bijna rond Goro Goro over Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel Union 60 Union 60 over 🎥 Le joker de Mark Van Bommel : son adjoint parle couramment français ! Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wouter Vandenhaute is officieel de nieuwe eigenaar van Antwerp: dit is wat hij investeert Borak Borak over Anderlecht wil na Nga Kana ook deze drie andere toptalenten langer aan zich binden Jos Het Ei Jos Het Ei over Lichtpunt voor Antwerp in woelige periode: jonge garde steelt de show tegen Olympiakos Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Hoe Wouter Vandenhaute Antwerp in handen kreeg: het verhaal JoBg JoBg over Anderlecht a un concurrent pour Ludwig Augustinsson dans le viseur Frosties Frosties over 'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved