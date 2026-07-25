Dit wordt er in het buitenland allemaal gedacht over de aanstelling van Van Bommel

De aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels heeft in België voor heel wat discussie gezorgd. Na het snelle vertrek van Rudi Garcia vragen veel supporters zich af of de Nederlander wel de juiste man is om België naar het WK van 2030 te leiden.

In Nederland en Duitsland klinkt echter een heel ander geluid. Journalisten die Van Bommel jarenlang van dichtbij volgden, geloven dat de KBVB een uitstekende keuze heeft gemaakt.

Rik Eifrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, noemt de beslissing van de Belgische voetbalbond zelfs "een meesterzet". "De Rode Duivels blijven een groot voetballand en dat een Nederlander bondscoach mag worden, wordt hier als een enorme eer beschouwd", zegt hij bij Sudinfo. Volgens Eifrink past de functie bovendien perfect bij de huidige fase in de carrière van Van Bommel.

Vroeger wilde hij alles zelf controleren

Dat vertrouwen is opvallend, want Van Bommel kende als trainer ook moeilijke periodes. Zijn passages bij PSV en Wolfsburg eindigden allebei met een ontslag. Toch vindt Eifrink dat de Nederlander sindsdien een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

"Vroeger wilde hij alles zelf controleren, tot in de kleinste details. Vandaag focust hij zich veel meer op de grote lijnen en durft hij te vertrouwen op de specialisten rond hem. Zijn tactische kwaliteiten zijn nooit in twijfel getrokken, maar hij heeft geleerd verantwoordelijkheden te delen."

Ook als mens ziet de Nederlandse journalist een groot verschil. "Als ik hem vandaag spreek, zie ik een totaal andere man. Veel volwassener en ook als trainer veel rijper dan zeven jaar geleden. Zijn peoplemanagement is enorm verbeterd. Een bondscoach moet een volledige spelersgroep overtuigen en iedereen perspectief bieden. Ik denk dat hij daar enorme stappen in heeft gezet."





Wolfsburg had zich vergist in Van Bommel

Ook in Duitsland wordt zijn verleden genuanceerd bekeken. Thomas Hiete, journalist van Kicker, vindt dat Van Bommel te streng beoordeeld werd op zijn korte periode bij Wolfsburg. "Het was een misverstand van beide kanten. Wolfsburg had zich vergist in het profiel van Van Bommel", zegt hij. "Geen enkele trainer die na hem kwam, heeft het beter gedaan. Dat toont aan dat de problemen veel dieper zaten dan alleen de coach."

Hiete kijkt dan ook met veel interesse uit naar het avontuur van Van Bommel bij de Rode Duivels. "Los van de vergelijking met Domenico Tedesco ben ik vooral benieuwd hoe Mark van Bommel deze uitdaging zal aanpakken."